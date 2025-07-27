荃灣悅來酒店4死案｜專家：兩周情緒低落應求助 籲網絡停止揣測
荃灣悅來酒店今日（27日）凌晨發生一家四口家庭悲劇，夫妻及兩兒離世，案件列作「謀殺」及「自殺」案，疑因父親抑鬱病發釀成慘劇。輔導心理學家解釋，當抑鬱、焦慮等情緒，嚴重至令人無法正常生活時，可界定為情緒疾病。若發現自己兩至四星期持續情緒低落、失去動力，便是重要的警號，宜盡早尋求專業支援，莫諱疾忌醫，也不要被羞恥感的包袱束縛，「肯為自己情緒、肯面對自己負面一面，係一個勇敢嘅表現。」
另外，今次悲劇引起社會廣泛關注，網絡傳播當事人的資訊及遺書等，充斥不同的揣測，「好似偵探上身」。輔導心理學家指，社交平台呈現的，並不代表一個家庭或個人的事實全部。情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，不能三言兩語解釋。他呼籲，不要再對事件作揣測，對當事人並不公平。他另提到，網民言論會加劇社會對情緒病患者的標籤，使他們承受更多的焦慮和恐懼。
亞洲專業輔導及心理協會主席、香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋表示，抑鬱、焦慮是每個人在日常生活中都有機會經歷的正常情緒。當我們遇到困難，可主動尋求信任的人傾訴；而被傾訴的人亦需要學習聆聽，坊間已有不少關於人際溝通和表達同理心的書本可作參考。
而根據心理學定義，當某種情緒的強度和持續時間，已嚴重到令人無法正常生活，例如無法上班上學、斷絕社交來往，甚至失去理性、作出平常不會做的行為時，才會被界定為情緒疾病，例如抑鬱症、焦慮症。他提醒，當察覺到自己的生活習慣有明顯改變，情緒低落或壓力巨大，並持續失去動力，而這個狀況維持兩至四星期都沒有改善時，便是一個重要的警號，應尋求專業支援，例如輔導心理學家可陪伴患者一同經歷、探索，讓他不用孤單地面對問題。
他提到，當有人主動提出情緒受困時，獲告知的人要注意對待情緒的態度，應避免習慣性地說出：「唔好諗埋一邊」、「唔好唔開心」、「唔好鑽牛角尖」等話語。這些否定式的回應，往往會令對方感覺不被理解，如同「落閘」。有情緒疾病患者曾向他直言，這些所謂的關心說話，有時「難聽過講粗口」。真正的支援，是主動地問：「你發生咩事，我可以聆聽你」，用開放的態度接納對方的情緒。
余鎮洋亦解釋，華人文化常常灌輸「流血不流淚」的想法，將表達情緒視為示弱，甚至自己也會因此產生羞恥感，或會阻礙患者向他人傾訴、尋求協助。他認為應改變想法：「肯為自己情緒、肯面對自己負面一面，我會調返轉嚟講，係一個勇敢嘅表現。」
情緒悲劇成因極為複雜 非三言兩語可說明
在情緒悲劇發生後，網絡上往往充斥著各種猜測和評論，對當事人惡言相向，甚至會「標籤」情緒病患。余鎮洋指，大眾必須認識到，社交平台呈現的，多數只是人們想選擇性呈現給外界的模樣，並不代表一個家庭或個人的事實全部。情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，涉及生理、心理及社會層面（Bio-Psycho-Social Model），例如家庭遺傳史、個人成長經歷、近期重大壓力（如移民），以及作決定時身邊人的支持度等，都不是旁人三言兩語能說明的。
停止無根據的歸因與評論 不宜單憑遺書妄加推測
他續指，現時傳媒或網民所看到的，遠非事實的全部，因此對事主及家屬作出揣測和評論是不適宜的。現時社會或網絡的風氣就如「好似偵探上身，攞住一啲社交平台表面見到嘅資訊，有好多聯想、歸因，但對事主唔公平」。同樣地，他對傳閱遺書內容一事亦不贊同，亦認為網民單憑遺書內容便附加上自己的諸多想法，對涉事者並不公平。
他又指出，網絡上的肆意歸因，不僅傷害當事人，更「可能會引發整體社會上對有情緒健康問題嘅人有負面影響」，加劇社會對情緒病患者的標籤，例如將他們與暴力傾向掛鉤，使他們承受更多的焦慮和恐懼。當他們在社交平台看到大眾對精神健康問題的負面標籤時，會感到焦慮、壓力和不開心，因為現實的自己並非如此。這種標籤化令他們「對外會感到羞恥感，對內對自己會有擔憂，擔心自己日後後有一天會出現暴力傾向，傷害自己及他人。」
他舉例，近年網絡文化中流行的「白卡」等負面用詞，常用於日常玩笑和網絡揶揄，持續深化社會對情緒疾患的負面印象。要實現「去標籤化」，需要媒體和社會大眾從教育著手。
情緒患者感壓力時 宜停看網絡言論
當面對無法控制的網絡言論，情緒疾患人士更需要懂得保護自己。余鎮洋指，「網絡世界係演算法，越睇得多，演算法會越畀得多你睇，為佢哋情緒狀態係越嚟越負面」，建議情緒患者感到壓力時，應停止閱覽網民言論、關閉相關應用程式的通知，甚至在必要時暫時刪除這些應用程式，為自己的心靈騰出一個喘息的空間。
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