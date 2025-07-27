荃灣悅來酒店4死案｜專家：兩周情緒低落應求助　籲網絡停止揣測

荃灣悅來酒店今日（27日）凌晨發生一家四口家庭悲劇，夫妻及兩兒離世，案件列作「謀殺」及「自殺」案，疑因父親抑鬱病發釀成慘劇。輔導心理學家解釋，當抑鬱、焦慮等情緒，嚴重至令人無法正常生活時，可界定為情緒疾病。若發現自己兩至四星期持續情緒低落、失去動力，便是重要的警號，宜盡早尋求專業支援，莫諱疾忌醫，也不要被羞恥感的包袱束縛，「肯為自己情緒、肯面對自己負面一面，係一個勇敢嘅表現。」



另外，今次悲劇引起社會廣泛關注，網絡傳播當事人的資訊及遺書等，充斥不同的揣測，「好似偵探上身」。輔導心理學家指，社交平台呈現的，並不代表一個家庭或個人的事實全部。情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，不能三言兩語解釋。他呼籲，不要再對事件作揣測，對當事人並不公平。他另提到，網民言論會加劇社會對情緒病患者的標籤，使他們承受更多的焦慮和恐懼。



亞洲專業輔導及心理協會主席、香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋分享對情緒疾病的觀點。（受訪者提供）

亞洲專業輔導及心理協會主席、香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋表示，抑鬱、焦慮是每個人在日常生活中都有機會經歷的正常情緒。當我們遇到困難，可主動尋求信任的人傾訴；而被傾訴的人亦需要學習聆聽，坊間已有不少關於人際溝通和表達同理心的書本可作參考。

而根據心理學定義，當某種情緒的強度和持續時間，已嚴重到令人無法正常生活，例如無法上班上學、斷絕社交來往，甚至失去理性、作出平常不會做的行為時，才會被界定為情緒疾病，例如抑鬱症、焦慮症。他提醒，當察覺到自己的生活習慣有明顯改變，情緒低落或壓力巨大，並持續失去動力，而這個狀況維持兩至四星期都沒有改善時，便是一個重要的警號，應尋求專業支援，例如輔導心理學家可陪伴患者一同經歷、探索，讓他不用孤單地面對問題。

他提到，當有人主動提出情緒受困時，獲告知的人要注意對待情緒的態度，應避免習慣性地說出：「唔好諗埋一邊」、「唔好唔開心」、「唔好鑽牛角尖」等話語。這些否定式的回應，往往會令對方感覺不被理解，如同「落閘」。有情緒疾病患者曾向他直言，這些所謂的關心說話，有時「難聽過講粗口」。真正的支援，是主動地問：「你發生咩事，我可以聆聽你」，用開放的態度接納對方的情緒。

余鎮洋亦解釋，華人文化常常灌輸「流血不流淚」的想法，將表達情緒視為示弱，甚至自己也會因此產生羞恥感，或會阻礙患者向他人傾訴、尋求協助。他認為應改變想法：「肯為自己情緒、肯面對自己負面一面，我會調返轉嚟講，係一個勇敢嘅表現。」

警員在悅來酒店調查事件。（陳永武攝）

情緒悲劇成因極為複雜 非三言兩語可說明

在情緒悲劇發生後，網絡上往往充斥著各種猜測和評論，對當事人惡言相向，甚至會「標籤」情緒病患。余鎮洋指，大眾必須認識到，社交平台呈現的，多數只是人們想選擇性呈現給外界的模樣，並不代表一個家庭或個人的事實全部。情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，涉及生理、心理及社會層面（Bio-Psycho-Social Model），例如家庭遺傳史、個人成長經歷、近期重大壓力（如移民），以及作決定時身邊人的支持度等，都不是旁人三言兩語能說明的。

停止無根據的歸因與評論 不宜單憑遺書妄加推測

他續指，現時傳媒或網民所看到的，遠非事實的全部，因此對事主及家屬作出揣測和評論是不適宜的。現時社會或網絡的風氣就如「好似偵探上身，攞住一啲社交平台表面見到嘅資訊，有好多聯想、歸因，但對事主唔公平」。同樣地，他對傳閱遺書內容一事亦不贊同，亦認為網民單憑遺書內容便附加上自己的諸多想法，對涉事者並不公平。

他又指出，網絡上的肆意歸因，不僅傷害當事人，更「可能會引發整體社會上對有情緒健康問題嘅人有負面影響」，加劇社會對情緒病患者的標籤，例如將他們與暴力傾向掛鉤，使他們承受更多的焦慮和恐懼。當他們在社交平台看到大眾對精神健康問題的負面標籤時，會感到焦慮、壓力和不開心，因為現實的自己並非如此。這種標籤化令他們「對外會感到羞恥感，對內對自己會有擔憂，擔心自己日後後有一天會出現暴力傾向，傷害自己及他人。」

他舉例，近年網絡文化中流行的「白卡」等負面用詞，常用於日常玩笑和網絡揶揄，持續深化社會對情緒疾患的負面印象。要實現「去標籤化」，需要媒體和社會大眾從教育著手。

情緒患者感壓力時 宜停看網絡言論

當面對無法控制的網絡言論，情緒疾患人士更需要懂得保護自己。余鎮洋指，「網絡世界係演算法，越睇得多，演算法會越畀得多你睇，為佢哋情緒狀態係越嚟越負面」，建議情緒患者感到壓力時，應停止閱覽網民言論、關閉相關應用程式的通知，甚至在必要時暫時刪除這些應用程式，為自己的心靈騰出一個喘息的空間。

亞洲專業輔導及心理協會主席、香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋分享對情緒疾病的觀點。（受訪者提供）

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案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

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