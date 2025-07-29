黑雨.有片｜南丫島錄每小時逾100毫米雨量　橫塱村水深及小腿

今早（29日）天氣惡劣多區暴雨，天文台於8時05分發出黃色暴雨警告信號，到8時40分改發紅色暴雨警告信號，至9時10分再改發今年首個黑色暴雨警告信號。暴雨期間，南丫島多處出現水浸，其中在榕樹灣的橫塱村，從網上圖片可見，水浸觸及地下窗戶，網民形容高度接近半層樓，不過根據渠務署發布水退後的照片，估計當時水深過了腳眼，深及小腿，居民以沙包擋水；而在索罟灣的第二及第三街，同樣出現水浸，黃泥水覆蓋整條街道。渠務署表示，南丫島橫塱村安裝的最高水深約250毫米。



榕樹灣橫塱村水浸觸及地下窗戶，網民指高度接近半層樓。(新界地區生活連線 Facebook)

比較渠務署水退後照片，估計當時水深及小腿。（下水水 Drainy FB）

天文台發出「特別天氣提示」，指受廣闊低壓槽的強雷雨區影響，南區及南丫島的雨勢特別大，已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨，呼籲市民高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

索罟灣第二及第三街同樣出現水浸，黃泥水覆蓋整條街道。(新界地區生活連線 Facebook)

渠務署表示，截至早上11時30分，渠務署已確認5宗水浸個案，分別位於柴灣道迴旋處、淺水灣道近南灣道迴旋處、赤柱村道、大浪灣村，以及南丫島橫塱村，其中南丫島橫塱村錄到最高水深約250毫米，渠務署派緊急應變隊伍到現場處理，該處的水浸已消退。所有水浸個案於1至2小時內完成處理。