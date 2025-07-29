悅來酒店命案｜專家:25%關注事件者或生負面情緒　持續兩周應求助

荃灣悅來酒店周日（27日）凌晨發生一家四口家庭悲劇，夫妻及兩兒離世，案件列作「謀殺」及「自殺」案，疑因父親抑鬱病發釀成慘劇。災後心理輔導協會幹事杜永政表示，命案對未直接涉案但關注新聞的市民來說，一般不會出現嚴重創傷反應，大部分可自然消化情緒，但仍有約25%的人會受事件影響。他建議市民可多接觸讓自己開心的事物，減輕負面情緒，如持續14天出現不良症狀，應盡快尋求專業協助。



受影響分兩大群組 核心群眾風險更高

今次命案引起社會廣泛討論，協會總幹事杜永政表示，命案對大眾的心理影響可分為「核心影響群眾」及「非核心影響群眾」。前者包括死者的親友、患有同類心理疾病人士，以及直接處理案發現場的酒店員工、外判工及警務人員等。根據最新「突然死亡」研究，每名死者平均會令6至20人出現創傷後遺症，常見徵狀有心口翳悶、血壓上升、胃口轉差、失眠、噩夢、身體痛症、逃避相關新聞或交談、影響日常生活等。世界衛生組織2014年研究更指出，長期不處理這些徵狀，甚至會提升患癌風險。

他指，這些徵狀在事發3天內屬正常反應，毋須過度擔心；但若第4天起仍持續，甚至超過30天，便屬於創傷後遺症，必須及早接受專業評估及治療。如若出現症狀已連續7天且影響生活，同樣建議盡快求助。

杜永政表示，命案對大眾的心理影響可分為「核心影響群眾」及「非核心影響群眾」，而每名死者平均會令6至20人出現創傷後遺症，常見徵狀有心口翳悶、血壓上升、胃口轉差、失眠等。(受訪者提供)

3%「非核心」群眾或成「替代性創傷」患者

至於「非核心影響群眾」，即未直接涉案但關注新聞的市民，雖然大部分不會出現嚴重創傷反應，過去本港大型災難經驗顯示，約有3%會出現「替代性創傷」，以同理心高、代入感強的人為主，甚至焦慮程度比核心群眾更嚴重，不容忽視。

杜永政引述研究指，75%非核心群眾可於3天內自然消化情緒，惟約25%會受事件影響，建議這部分市民多接觸讓自己開心的事物，減輕負面情緒。如持續14天出現相關症狀，應盡快尋求專業協助，切勿僅與非專業人士傾訴，否則或會「打開傷口」令病情惡化。

杜永政指，過去本港大型災難經驗顯示，約有3%會出現「替代性創傷」，以同理心高、代入感強的人為主，甚至焦慮程度比核心群眾更嚴重，不容忽視。(受訪者提供)

港人求醫多靠藥物 欠足夠心理治療

協會指出，現時本港無論是公立醫院、門診、私家醫生或私家醫院，大多只為有心理健康問題的市民處方精神科藥物。根據最新醫學研究，因生活壓力或創傷事件所引致的心理疾病，單靠藥物難以徹底治癒，藥物治療只屬「治標」，不能「治本」，且可能有副作用，影響患者正常生活。只有結合臨床實證的心理治療，才能有效康復。

然而，公立醫院及門診心理治療（由臨床心理學家負責）長期人手不足，即使患者選擇見心理科，除非有自殺前科，否則最少排期180日以上才見一次，每次見診不足1小時。心理治療往往需至少6次才能完成，令不少臨床心理學家也感「有心無力」。

協會自2015年設立心理熱線，曾協助25名紀律部隊人員。他們普遍因擔心影響工作記錄，不敢主動尋求部門內心理支援。

警員在悅來酒店調查事件。（陳永武攝）

酒店員工受影響尤甚 及早治療助復工

酒店從業員是此類命案的高危受影響群體。協會過去10多年處理過15宗酒店及商廈命案，發現每宗均平均影響18位員工。部分同事會因此辭職，但大部分酒店集團都會主動安排專家為員工及家屬免費提供心理評估及治療。數據顯示，願意接受治療的員工均能康復，甚至無礙繼續於案發酒店及同一房間工作。但少數拒絕輔導的員工，最終未能繼續從事酒店業。

創傷心理服務可免費或低收費

協會強調，大部分後天心理疾病可透過心理治療完全康復，香港有不少非牟利創傷心理服務收費低廉，甚至免費。市民如有需要，可WhatsApp創傷心理輔導熱線5181 5501尋求協會協助。

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案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

求助網站和熱線：

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288