幫手搵人｜44歲嚴淦疑划獨木舟失蹤　白腊灣最後露面

周日（27日）44歲男子嚴淦懷疑租獨木舟出海後失蹤，警方呼籲提供消息。連日來警方、消防、政府飛行服務隊及民間搜索隊四出尋找事主，惟暫未有發現。



警方今日（7月29日）呼籲市民提供一名在西貢失蹤男子的消息。44歲男子嚴淦7月27日中午在白腊灣最後露面後便告失蹤，警方同日接獲報案。

他身高約1.7米，體重約75公斤，中等身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿深色游泳套裝，橙色救生衣及戴藍色帽。

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電36618036或90206542，或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

44歲男子嚴淦懷疑租獨木舟出海後失蹤，香港守望者服務團凌晨四出搜索。（香港守望者服務團圖片）

↓↓↓7月28日救援人員尋人情況↓↓↓



警方協助搜索。（翁鈺輝攝)

周日（27日）傍晚約5時46分，警方接獲報案，指一名男子往破邊洲划獨木舟後，不知所蹤。警方趕抵展開搜索、消防亦派出蛙人落海搜救，同時政府飛行服務隊直升機及海事處亦到場協助。及至晚上11時許，仍無所獲。案件列作「在香港水域搜救」，行動仍在進行中。

消息稱，男事主年約40歲、高約1.7米、瘦身材、身穿藍色長袖泳衣及戴藍色帽。今午約12時他在白腊一間船隻租借公司租用獨木舟後，據悉前往破邊洲；惟原定下午4時許回程，卻遲遲未返，沒有歸還獨木舟，該公司職員恐生意外報警。其後事主太太亦都報案指丈夫失蹤。人員曾往男事主住所尋人無果，正在破邊洲、黃泥洲、橫洲及糧船灣海一帶搜索。

救援人員在白腊一帶搜索失蹤男子。 (翁鈺輝攝)

救援人員在白腊一帶搜索失蹤男子 。(翁鈺輝攝)