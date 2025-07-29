警尖沙咀截毒品快餐車　檢太空油K仔可卡因　34歲男司機被捕

警方在尖沙咀截獲「毒品快餐車」。今日（29日）傍晚近5時許，西九龍總區衝鋒隊在加拿分道巡邏期間，發現一輛可疑私家車停泊在加拿分道4B號K11對開的錶位附近。警員遂上前截查，因應交通情況指示司機駛前3個車位，男司機依言照做。



警方其後在私家車司機身上及車內，搜出多種懷疑毒品，包括約33粒太空油煙彈、多包氯胺酮（俗稱K仔）和可卡因，懷疑司機準備在區內「派貨」。警員遂以涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」拘捕司機。



現場所見，警方封鎖涉事豐田紅色七人車，召緝毒犬搜索。司機則黑布蒙頭鎖上手銬，在場協助調查。消息稱，被捕司機疑牽涉另外一宗案件，警方正調查是否有人違反法庭令。

警方截獲涉事豐田紅色七人車。（梁偉權攝）

警方表示，本周二（29日）傍晚6時16分，西九龍總區衝鋒隊在尖沙咀加拿分道4B號巡邏期間，發現34歲余姓男司機在停泊上址的一輛私家車內形跡可疑，於是上前截查。

警員在余男身上檢獲3包共重約3克可卡因，其後在車上檢獲33粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油毒品）的煙彈，14包共重約16克的懷疑氨胺酮及7包共重約6.71克可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」拘捕余男，案件中檢獲的毒品總市值約2.3萬元。余男現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。