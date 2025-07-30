警反毒品行動檢值$810萬元大麻及K仔　拘兩女明提堂

警方毒品調查科於7月28及29日展開反毒品行動，成功破獲兩宗毒品案件。行動中，人員在尖沙咀及牛頭角分別檢獲約20公斤懷疑大麻及10公斤懷疑氯胺酮，估計總市值約810萬元，並拘捕兩名女子。



警方毒品調查科於7月28及29日展開反毒品行動，並成功破獲兩宗毒品案件。行動中，人員在尖沙咀及牛頭角分別檢獲約20公斤懷疑大麻及10公斤懷疑氯胺酮，估計總市值約810萬元，並拘捕兩名女子。(警方提供)

在第一宗案件中，人員經過深入調查，鎖定一名越南裔加拿大籍女子，懷疑該名女子負責協助販毒集團管控及儲存毒品。警方早前於尖沙咀一間酒店內檢查她存放的行李，發現約20公斤懷疑大麻，估計市值約400萬元。隨後，人員於7月28日於香港國際機場拘捕該名剛從越南抵港的61歲外籍女子。她已被控以一項「販運危險藥物罪」，案件將於明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。

另一宗案件中，人員根據深入調查，昨日（29日）搜查牛頭角一住宅單位，檢獲約10公斤懷疑氯胺酮及相關毒品包裝工具，市值約410萬元。經調查後，人員拘捕一名18歲本地女子，她亦已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂。人員相信該名女子負責協助販毒集團儲存及運送毒品。

警方重申，販運危險藥物屬於嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，可面臨最高500萬元罰款及終身監禁。