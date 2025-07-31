西九龍總區開學季辦防騙宣傳　助內地家長識別騙案　保障來港子女

警方西九龍總區於新學年來臨之際，展開跨境學子守護行動。針對資助子女來港升學的內地家長，於6至7月推出雙軌防騙宣傳，結合線上宣傳和實地走訪，將防護關口前移至經濟支援源頭，防患未然。



透過跨境視訊講座，提醒學生和家長們留意電話騙案最新手法。

是次行動建立「家長–校方–警方」三方協作機制，未來將擴展至更多城市。防罪辦強調，跨境電騙防護工作將持續緊扣「防範早於案發、宣傳先於開學」原則推進，定期更新防騙策略，並積極與多方機構緊密合作，共同營造安全跨境求學環境。

在線上協作方面，警方指是次行動包括與香港內地學生聯合總會分會（香港城市大學中國學生學者聯合會）合作，在上海交通大學「來港升學事前準備行前會」播放由國家反詐中心、國家移民管理局、公安刑偵部、香港入境事務處和香港警務處反詐騙協調中心聯合製作的防騙影片，並舉辦跨境視訊講座，覆蓋上海和廣州等地之家長。

播放由兩地共同製作的防騙宣傳影片。

而線下合作方面，警方就應有關學生聯合會邀請，專程奔赴深圳舉辦「新生來港行前工作坊」，主要聚焦家長這一關鍵角色，現場傳授四大防騙策略，包括呼籲家長可以分階段提供生活費，從而降低潛在損失風險、另外，提醒家長識別常見騙案，剖析「假冒官員」、「租屋騙案」等、辨識受騙徵兆，如子女突然索取巨額款項或異常失聯，及如遇上騙案的應對指引，包括透過校方、警方反詐騙協調中心18222防騙易熱線和西九防罪辦防騙微信群等官方渠道核實信息。

校方代表在深圳活動中就指出，此合作模式有效強化家校防騙聯動；另外有家長亦分享，運用工作坊所學知識，有信心成功識破各種騙局。

人員邀請準學子下載警方防騙視伏App和加入西九龍防罪辦的防騙微信群。