安老院已故94歲院友財物不翼而飛　曾盼手袋贈媳　兒憂難圓母遺願

一名94歲的姚姓婆婆，3年前入住西區一間安老院。據親友所述，婆婆雖屆耄耋之年，但精神矍鑠、思路清晰。婆婆於今年6月猝然離世，家屬在整理其遺物時，驚覺多件具有紀念價值的隨身財物，包括首飾、手錶及名貴手袋等，竟不翼而飛，疑遭竊取，院方與家屬報警處理。



家屬認為院方對財物遺失應負上一定責任，不欲追究所有失物，僅希望院方能賠償一個新LV手袋，並需證明其來源及真偽，以達成婆婆欲將手袋贈予長媳的遺願。然而，雙方協商至今未果，陷入僵局。家屬期望透過公開事件，提醒廣大長者及其家人，務必小心看管個人財物。《香港01》兩度向該院舍查詢事件，惟截稿前未獲回覆。



姚婆婆91歲起入住位於皇后大道西的私營安老院融柏軒，但家人點算遺物時發現不少財物不知所終。（黃煦緻攝）

據悉，姚婆婆91歲起入住位於皇后大道西的私營安老院融柏軒時，攜帶了多件物品，包括金戒指、鑲有藍寶石及碎鑽的耳環、十字架碎鑽吊墜、一只古董勞力士錶、一只由亡夫所贈的芝柏錶、一個LV手袋、一個GUCCI手袋、一個Longchamp袋。親友強調，婆婆相當精明，不僅能每月自行繳付院費，對個人財物亦瞭如指掌。

事實上，財物遺失早有跡可尋。姚婆婆去年曾向家人透露，洗手時除下的金戒指轉眼間便不見了；其後，亡夫所贈的芝柏錶亦告遺失。當時院方雖曾詢問是否需要報警，但親友推測婆婆因不想增添麻煩而作罷，但他們已打算為婆婆另覓一間院舍。至今年3月，婆婆孻子葛先生探訪時，她曾直言懷疑院內有人盜竊，並讓他檢查存放於櫃內的LV手袋，幸而當時手袋仍在。

該LV手袋對婆婆意義非凡，不但是葛先生於其六十大壽時所贈，價值約8,000港元，更承載著深厚的情感。婆婆生前對它愛護有加，甚少使用，並早已囑咐孻子，待她百年歸老後，務必將此手袋贈予長媳婦。

葛先生指，先父贈了母親的手錶，數月前已遺失，當時院方問她是否需要報警，但婆婆擔心會惹麻煩而拒絕。（受訪者提供）

今年6月7日，姚婆婆在院內突然暈倒，送往瑪麗醫院搶救後宣告不治。數日後，葛先生與表哥前往安老院處理遺物事宜時，比對母親近年的照片，才發現母親多件財物不知所終。他們向院方查詢，院方起初表示早已說明財物需由院友自行負責，經雙方商議後，最終於6月13日決定報警。

葛先生在LV官方網站找到類似款式的手袋，希望院方能賠償一個新手袋，讓他能圓母親遺願。（受訪者截取官方網站圖片）

葛先生表示，儘管母親遺失的財物遠不止此，但他願意不追究其餘失物，只求院方能賠償一個款式相近的新LV手袋，以圓母親遺願。院方提出以一個二手手袋作為賠償，葛先生坦言因難以辨別其真偽及來源而斷然拒絕。目前雙方協商陷入僵局，仍未達成共識。親友對事件耿耿於懷，亦希望公開事件，提醒其他人保管好個人財物。

《香港01》記者本周二（7月29日）曾親自到院舍查詢事件，職員未有回應，僅著記者留下聯絡方法及問題。記者再於今日（8月1日）致電院舍查詢，惟截稿前仍未獲回覆。

《香港01》記者本周二（7月29日）曾到院舍查詢事件，職員未有回應，僅著記者留下聯絡方法及問題。（黃煦緻攝）

安老院在住客入住時 應清楚講解住客財物安排

社署表示，根據《安老院條例》發出《安老院實務守則》（《實務守則》），列出營辦、料理、管理或以其他方式控制安老院的原則、程序、指引及標準，以便安老院的營辦人遵守。《實務守則》訂明，安老院應在住客入住時，向住客及／或其家人清楚講解有關安老院處理住客財物的安排。如有需要，安老院必須在取得住客及／或其家人的書面同意及授權後，方可代住客保管財物，並須妥為記錄。

社署：院舍在處理住客財物上無違規

社署安老院牌照處於上月接獲一宗涉及融柏軒（院舍）的投訴，投訴人指稱在處理其母親於院舍的遺物時，發現首飾、手錶及手袋失竊。牌照處已安排督察到院舍進行突擊巡查，調查發現院舍在處理住客的財物上並沒有違規的情況。據了解，院舍已就事件報警求助。

根據紀錄，牌照處過往未有接獲有關於該院舍失竊的投訴。

警方：院舍指自行向親人跟進 案列雜項

警方6月13日接獲西區皇后大道西一院舍女職員報案，指上址一名已故女院友生前放置於院舍內的一些財物不翼而飛，遂向警方備案。報案人表示會自行向該名女院友的親人跟進。由於該名女院友的親人未能列出有關失物詳情，事件列作「雜項」。