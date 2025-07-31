買樓疑墮騙局　男子報稱被假銀行職員及律師　騙走16萬元

買樓疑墮騙局，苦主報稱慘失16萬元。警方今日（31日）晚上7時許接獲一名男子報案，指早前透過油麻地上海街一間地產公司購買一個物業。據事主報稱，該地產公司曾介紹一名「銀行職員」協助他申請按揭貸款。其後，該名「職員」提供一個個人銀行戶口，要求事主存入16萬元。事主於昨日（30日）存款後，再有一名自稱是律師的男子致電事主索錢，聲稱可以減低買賣樓宇的手續費用。事主對該「銀行職員」及「律師」的真偽產生懷疑，驚覺受騙，今日到涉事地產公司對質，並報警求助。



警方已將案件列作「詐騙」處理，並將報案人帶返警署作進一步調查，暫未有人被捕。



報案男子在現場協助警方調查。（梁偉權攝）

據了解，今年6月事主經由朋友介紹，到上述位於油麻地的地產公司洽購一個唐樓單位，由一名陳姓女經紀負責接洽及跟進。其後，陳姓女經紀透過WhatsApp向事主發送訊息，聲稱可介紹一名銀行職員協助辦理按揭，並提供了一名黎姓女子的聯絡方式。事主不虞有詐，透過WhatsApp與該名黎姓女子聯絡，並應約於昨日（30日）下午見面。

會面當日，一名年約30歲的女子以職員身份現身，並帶來文件供事主簽署。事主簽署後，按對方指示，即場透過「轉數快」(FPS) ，將16萬港元轉賬至對方指定的一個個人銀行戶口。

未幾，事主再接獲一名自稱姓何的男律師來電索款，聲稱可以為他減免樓宇買賣手續費。事主頓生疑竇，於是前往陳姓經紀早前介紹的律師樓查詢。經查證後，他發現該律師樓雖有一名同名律師，但並非負責樓宇買賣。律師樓職員亦告知，樓宇買賣款項均只會存入公司戶口，不會要求客戶轉賬至任何私人戶口。

事主驚覺受騙，立即返回地產公司與陳姓女經紀對質，惟對方否認曾為他介紹或安排任何按揭事宜。事主隨即報警求助。案件現已交由油麻地警區刑事調查隊跟進。

記者在現場曾就事件向一名疑為地產公司職員的男子查詢，對方拒絕即時回應，僅表示：「我哋要攞足夠證據先」、「香港地無百分百證據唔能夠亂講㗎」。（梁偉權攝）

記者在現場曾就事件向一名疑為地產公司職員的男子查詢，對方拒絕即時回應，僅表示：「我哋要攞足夠證據先」、「香港地無百分百證據唔能夠亂講㗎」，並著記者翌日再來。

採訪期間，一名女街坊經過，主動向記者透露自己早前透過同一間地產公司租舖時，亦曾損失數萬元，並已就事件向地產代理監管局作出投訴。