暴雨｜渠務署緊急應變隊出動超過110次　清除5處水浸問題

今日（2日）上午，天文台相繼發出「黑雨」及「紅雨」警告，至中午12時30分改發黃色暴雨警告信號。渠務署在Facebook專頁「下水水」發帖指，渠務署的緊急事故控制中心已經啟動，派出超過110隊緊急應變隊處理水浸個案，並處理超過5處水浸問題。



北大嶼山公路於暴雨期間有水浸，其後獲渠務處清理。（facebook下水水圖片）

緊急應變隊伍於北大嶼山公路清處理水浸。（facebook下水水圖片）

北大嶼山公路的水浸獲處理。（facebook下水水圖片）

西貢大網仔路水浸獲處理。（facebook下水水圖片）

根據「下水水」稱，天文台已於今日上午11時45分改發紅色暴雨警告信號。渠務署的緊急事故控制中心於上午9時10分啟動，已派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸個案及巡查全港約240個容易淤塞地點及清理淤塞的渠道情況。

截至中午12時15分，已確認5宗水浸個案，位於北大嶼山公路（往九龍方向近陰澳灣）、屯門公路（近青龍頭） 、西貢大網仔路、青衣西北交匯處，及荃灣沙咀道近荃景圍，局部行車線最高水浸深度約200-300毫米。經渠務署及路政署緊急應變隊伍努力，5個水浸個案已完成處理及清除，而受水浸影響的道路亦已回復正常運作。

緊急應變隊伍在黃大仙龍翔道進行及時清渠。（Facebook下水水圖片）

其中一處水浸位置青衣西北交滙處已獲處理。（facebook下水水圖片）

在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

屯門公路出九龍方向，黑雨期間曾出現水浸。（facebook下水水圖片）

荃景圍的水浸獲處理。（facebook下水水圖片）