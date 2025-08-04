珍惜生命｜青衣海面現男浮屍　證為青馬大橋跳橋鐵騎士

今日（4日）上午7時49分，青衣西草灣108號香港聯合船塢對出海面一具人形物體載浮載沉，消防及警方接報到場，並撈獲一名男子，他現場被證實死亡，人員以黑色膠袋包裹遺體移上岸，警員拍照搜證。警方經調查後證實死者為7月30日在青馬大橋跳橋的51歲崔姓男子。



水警輪在海上進行搜索。（黃學潤攝）

青馬大橋發生跳橋案。7月30日凌晨5時許，一輛電單車沿青馬大橋往機場方向行駛，期間鐵騎士突然在橋面落車，跨過圍欄一度危站。青嶼幹線管理公司職員在監察系統中發現事件，於是報案，惟鐵騎士最終一躍而下，跌入海中。

據了解，男事主姓崔51歲，較早時曾發短訊予家人提及事件；此外，警員亦在現場尋獲事主的手提電話，於電話內留有遺書等。

警方、消防處、海事處及飛行服務隊人員到場協助搜救，暫未有發現。經初步調查，案件列作「自殺」。

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