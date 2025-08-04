何文田九巴車長遇襲｜無為意疑犯候車起爭執　車長遭拍跌手機捱打

何文田亞皆老街近太平道巴士分站，今午（4日）有一名九巴男車長遇襲，遭一名男子爆粗起飛腳踢頭，慘被打至坐於路邊受傷；疑犯逃去無蹤。



案件更多內情曝光。消息稱，遇襲車長姓黃（25歲），當時駕駛2A號線，由樂華邨前往美孚。途經上址埋站落客後，便開車離開，未有為意疑犯正在候車，有人見狀拍打巴士車身，車長停車並打開車門，有人即登車與車長爭執。車長見狀拿起手提電話拍攝過程，有人怒極將其電話拍落地，隨之而來一輪襲擊，打人後便逃去無蹤。



據了解，車長多處受傷，包括後腦紅腫、頭暈、腳痛，嘴唇亦擦傷。其iPhone手機螢幕現裂痕，機殼變形。《香港01》正向九巴查詢事件。



九巴車長被打至坐在地上，身穿黑底綠邊衫褲的男子起飛腳猛踢。（fb馬路的士討論區/Bosco Chu）

案發於今午（4日）約3時半，一輛2A線九巴駛經亞皆老街近太平道時，男車長被一名男乘客襲擊，施襲者逃去無蹤。車長頭、口受傷，由救護車送往廣華醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」處理，九龍城警區刑事調查隊正追緝一名年約60多歲的涉案男乘客歸案。

網上瘋傳案發一刻影片，可見九巴車長被打至坐在亞皆老街與太平道交界路邊，傳出高呼聲：「你唔好走呀！」一名身穿黑色綠邊短袖上衣和短褲的男子站在車長身旁，邊爆粗大叫「X你老X」，邊起飛腳猛踢車長面部。車長被踢至向後倒，施襲男子隨即轉身離去，多名途人在旁圍觀。

九巴車長被打至坐在地上，身穿黑底綠邊衫褲的男子起飛腳猛踢。（fb馬路的士討論區/Bosco Chu）

一輛2A線九巴駛經亞皆老街近太平道時，男車長突被一名男乘客襲擊，受傷送院，施襲者逃去。（fb是日快快-巴士即日相/Toad Chan）