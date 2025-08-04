元朗貨車半開尾板夾私家車駛走惹議　警票控48歲司機駕駛危險車輛

網上近日流傳短片，見到元朗一輛密斗貨車化身為「拖車」，尾板半開，夾着一輛呈「倒豎蔥」的私家車駛走，引起市民熱議，「架車好似俾人吞緊落肚」。警方表示，留意到網上片段，相信拍攝於7月31日傍晚約6時。新界北總區交通調查隊經深入調查後，今日（4日）票控一名48歲姓謝本地男司機，涉嫌「駕駛危險車輛」。



貨車尾板半開，裝載一輛私家車。（Facebook車cam L（香港群組）/راج قریشی）

事發在元朗小商路，片中顯示涉事貨車尾板半開，裝載一輛私家車。私家車「倒豎蔥」式被尾板夾住，司機位車門打開，後半車身露出貨車外，情況驚險。片中亦顯示，私家車車尾似有損毀，亦不見有車牌。貨車載同私家車駛經元朗小商路一安老院前，之後駛入青山公路元朗段。

警方指，片中被夾的私家車為廢棄車輛，尾隨車輛的司機目擊事件經過，擔心該輕型貨車運載廢棄車輛的方式或會對道路上其他車輛或附近的途人造成危險，將相關片段上傳至社交媒體。

有人形容場景如電影「變型金剛」，「架車好似俾人吞緊落肚」。（Facebook車cam L（香港群組）/راج قریشی）

警方呼籲，道路使用者應謹記遵守交通規則。根據香港法例374G章《道路交通（交通管制）規例》第58條，在道路上的汽車司機需確保該汽車的一切部分及附件，不會對在汽車的人或對在道路上或附近的任何人造成或相當可能造成危險。