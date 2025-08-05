澳門4死3傷車禍│其中一名男死者　為澳門足球代表隊球員吳禮廷

澳門友誼大馬路周一（4日）清晨發生嚴重車禍，一輛私家車懷疑超載失控撞欄，釀成4人死亡、3人重傷。其中一名20歲男死者，為澳門足球代表隊成員吳禮廷。



吳禮廷曾兩次代表澳門出賽。其中一次為去年12月，在本港舉行的東亞足球錦標外圍賽，吳首次上陣代表澳門對戰關島。



吳禮廷在球場上的英姿。(澳門青鋒足球會圖片)

吳禮廷生前所屬的澳門青鋒足球，於4日晚上在社交媒體宣告：

「本會球員吳禮廷（Leon）於本日（8月4日）上午，因交通意外不幸離世，年僅 20 歲。此噩耗傳來，本會上下皆沉浸於無盡的悲痛與深深的惋惜之中。

吳禮廷自加入青鋒足球會以來，先後在青年隊及成年隊效力多年。他是一位極具天賦的球員，在球場上展現出卓越的才華。在為本會效力期間，他為球隊立下汗馬功勞，其對待比賽的堅定決心、拼搏精神以及對足球的無比熱忱，皆令我們由衷敬佩。在此，本會代表全體球員及工作人員，向吳禮廷的家人致以最深切的慰問。我們將竭盡所能，為其家人提供一切必要的幫助與支持。

逝者已矣，他的精神將永遠留存於我們心中。」

一輛私家車在友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台時失控撞欄。（澳廣視圖片）

事發於周一（4日）上午6時許，一輛私家車在友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台失控撞欄，車上5男2女（19歲至21歲）嚴重受傷，分別被送往鏡湖醫院及山頂醫院搶救，其中女司機及兩名男乘客（均20歲）證實不治；其餘4人重傷，惟至同日晚上，其中一名重傷19歲男乘客亦告不治，車禍增至4死3傷。據了解，死傷者全為澳門人。

現場可見，涉事私家車車頭嚴重變形，消防救出車內傷者，再由救護車送院；路邊多個鐵欄、指示牌及石級等亦被撞毀，有石牆被撞爛、水管爆裂。據了解，涉事私家車由皇朝布魯塞爾街停車位出發，經孫逸仙大馬路，由行車天橋進入友誼大馬路；途至友誼大馬路、近水塘看台時失事。澳門治安警初步相信私家車超載，現正調查意外原因。

消防救出車內傷者。（澳廣視影片截圖）