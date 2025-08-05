黑雨│將軍澳錶位嚴重水浸淹沒的士車頭蓋　「龍吸水」機械人出動

天文台於周一（4日）晚上11時45分發出黑色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。



運輸署於同日晚上11時47分表示，因路面有積水，寶康路(往寶琳北路方向)近運隆路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

渠務署工人正在疏導水浸情況。（李家傑攝)

《香港01》記者於周二（5日）到達寶林北路魷魚灣村的錶位停車場，發現上址嚴重水浸，最嚴重的位置水深淹沒的士的車頭蓋；亦有不少車輛被黃泥水浸住至輪拱位置。有數名工人站在水中，來回多處位置進行疏導渠道工作。同時，渠務署出動「龍吸水」機械人，工人在場駁喉抽水。然而大雨及大量水從山上湧落，水浸情況仍未見大為改善。

就現場所見，停車場內大約有20多輛汽車，其中被浸沒車頭蓋的約有9輛。

此外，龍翔道於同日晚上11時20分左右，往觀塘方向近九龍塘出口支路位置，亦發生水浸事故，大量車輛未能通過導致嚴重擠塞。根據網上片段顯示，有車輛在落嘉頓支路的「隧道仔」遇上水浸，車輛衝越水浸位置，車頭揚起強勁的水花；該車行至水浸位置一半時停下，所幸成功繼續前進，未有死火被困。

渠務署「龍吸水」機械人出動吸水。（李家傑攝)

渠務署表示，天文台於4日晚上10時35分及11時45分，分別發出紅色及黑色暴雨警告信號。將軍澳敬賢里停車場出現嚴重水浸，渠務署已派遣強力排水機械人「龍吸水」，正前往現場處理水浸。在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

魷魚灣村停車場嚴重水浸。(網上圖片)

將軍澳錶位水浸。（網上圖片)

將軍澳錶位水浸。（網上圖片)