黑雨將軍澳水浸│有車主成功駛走愛驅　有人無買全保損失數萬元

天文台於周一（4日）晚上11時45分發出黑色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。其中西貢及將軍澳雨勢相當大，將軍澳敬賢里停車場有逾20輛汽車被水淹浸，部份更浸至半架車身高度。



將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

其中一名車主翁先生表示，半夜接到朋友通知，指上址停車場發生水浸，當下立即落樓視察情況。他指，昨日（4日）晚上約6時將私家車泊在停車場，完全沒有想像到今次會如此大雨。他稱，由家中趕到停車場途中，部份位置水深及腰，認為受駒「估計報銷多卦」。所幸其車輛只浸至車輪，成功「撻車」並將其駛走。他續指，上次「世紀黑雨」時，該車泊在另一位置，已經逃過一劫。

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸。翁先生成功將車駛走。(李家傑攝)

至於另一位車主邵小姐，其座駕則被浸了一半。她指，在社交媒體上發現水浸相片，立即趕至停車場了解情況。她於周一下午5、6時左右將車放在上址，平時亦多將愛車放上該停車場。她指，該車用了數萬元購入，但因沒有買「全保」，故相信會全數損失。

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，邵小姐指損失數萬元。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，翁先生成功將車駛走。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)

將軍澳錶位有多輛汽車遭遇水浸，渠務署人員派出「龍吸水」機械人到場抽水。(李家傑攝)