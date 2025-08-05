灣仔堅尼地道樹下驚現男屍　警調查證外籍男墮樓亡

今日（5日）上午7時許，警方接獲巿民報案，指在灣仔堅尼地道9號對開一棵樹下，發現一具男屍體。人員經調查後相信是一名男子由高處墮下，檢查屍體時，人員一度未能尋獲頭顱及其左腳掌，懷疑身首異處，在雨中搜索，其後於附近找獲左腳掌，亦證實頭部疑因衝力過大而陷入身體裏，並非不見了。



據悉，死者是54歲外籍男子，為滿峰台住戶，懷疑受健康及生活問題困擾。警方有檢獲遺書，事件無可疑，其死因有待驗屍後確定。



警方冒黑雨找尋死者頭顱。（ 黃偉民攝）

警方冒黑雨找尋死者頭顱。（ 黃偉民攝）

上午7時許，警方接獲女途人報案，指在灣仔堅尼地道9號對開一棵樹下，發現一具無頭屍體。警方到場發現死者身首異處，身體跌在滿峰台對開路邊的樹下，一隻腳飛脫，跌在對面馬路、嘉諾撒聖方濟各書院外的樹下。警方隨即用綠色帳篷遮蓋住，惟頭顱懷疑不知所終。大批警員封鎖一段堅尼地道搜索頭顱，同時登上附近大廈滿峰台調查，據悉，人員其後進一步檢查遺體後，相信頭部不是不見了，只是陷進身體內。

死者身首異處，身體跌在滿峰台對開路邊的樹下，一隻腳飛脫，跌在對面馬路、嘉諾撒聖方濟各書院外的樹下；惟頭顱不知所終。（羅敏妍攝）

死者的身體跌在滿峰台對開路邊的樹下。（羅敏妍攝）

腳部跌在嘉諾撒聖方濟各書院外的樹下。（羅敏妍攝）

據了解，警方搜尋期間，滿峰台一名家傭落樓，並根據死者身上的紋身，懷疑死者是其外籍男僱主。警方隨後在單位內發現死者留有遺書，相信是高處墮下；案件由灣仔警區刑事調查隊調查。

警方在附近找尋死者的頭顱。（羅敏妍攝）

警方登上滿峰台調查。（羅敏妍攝）

大批警員雨中搜尋頭顱

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