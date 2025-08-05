荃灣如心酒店車禍｜八旬司機報稱頭暈導致失控　涉危駕致死被捕

荃灣發生今日（5日）奪命車禍。下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑失控剷上行人路，一名35歲菲律賓籍男遊客剛拖篋步出門口，即被猶如「炮彈」般高速直衝的士猛撼，導致雙腳嚴重受傷，送院搶救後證實不治。



據悉，涉事的士司機姓黃，已年屆80歲。他報稱事發前，欲轉向的士站時，感到頭暈而失控。意外後，的士司機胸痛、頭部及手部受傷，送往仁濟醫院治理。他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。案件現交由新界南總區交通意外特別調查隊第一隊接手調查。



荃灣如心酒店車禍，事主被撞後倒地。（網上影片截圖）

網上流傳事發時的車CAM影片，可見男死者當時拖着行李篋步出酒店門口，疑正使用電話，並沿行人路離開，其間的士猶如「炮彈」般高速直衝，車頭猛力撞向死者。死者一度夾在柱身及的士車頭間，其後的士溜後，死者重創倒地，片尾可見他一度嘗試坐起。

消息指，死者為35歲菲律賓籍男子，他與數名朋友來港旅遊，今日退房準備離港，在酒店大堂地下上落客區被的士直撞重創。

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荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（讀者陳先生提供）

從讀者陳先生提供照片可見，的士撞向大廈牆身。救護員在場拉起紅布救援；司機則受輕傷。另有網上圖片可見，大廈牆身被撞毀，多塊瓷磚甩脫，露出支架；的士車頭凹陷嚴重變形，一名外籍男子昏迷不醒，倒臥在的士車頭前方地上。

荃灣發生嚴重車禍。今日（5日）下午1時52分，楊屋道8號如心酒店地下入口，一輛的士懷疑自炒，據報一名男子嚴重受傷陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。（Bosco Chu網上圖片）