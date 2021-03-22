港台《騷動音樂》DJ閆擎猝逝　消防破門揭臥床昏迷　聽眾感可惜

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-03-22 22:14

香港電台第二台音樂節目《騷動音樂》主持人閆擎猝逝，享年30歲。香港電台今晚（22日）在Facebook專頁指，「今天我們得悉一個噩耗，年輕的二台同事閆擎突然過身。對於她的離開，廣播處長及所有同事深感惋惜和難過。」港台亦向其家人致以深切慰問，並會盡力協助他們辦理身後事。 不少聽眾驚悉事件後感傷心及難以接受，紛紛在港台facebook專頁留言致哀，有人稱﹕「來得太突然⋯⋯謝謝閆擎每個星期一至五帶給我們聽眾的歡樂，願你在天上繼續做歡樂的事」、「咁年輕就走左，好可惜」、「好鍾意擎子你的大樂霸大懲罰，估唔到以後無得聽了」。

《騷動音樂》逢星期一至五下午5時至7時播放。今午節目開始時，閆擎的拍檔波盛曾稱﹕「擎子身體唔舒服」，故找來替班主持人，他們亦呼籲大家要保重身體，未料到閆擎晚上傳出離世的噩耗。波盛亦有轉發港台Facebook專頁的文章，不少人留言為他打氣，除了悼念閆擎外，亦希望波盛保重，「波仔，幫我哋問候擎子家人，你要頂住呀！」。

事發於今午3時許，警方接獲一名姓閆30歲女子的表弟報案，指懷疑她於將軍澳怡明邨怡茵樓一單位內暈倒。消防到場破門，發現女事主倒臥在上址一房間內，現場證實不治，其死因有待剖屍確認。據了解，今午其表弟到上址探望，惟拍門不獲回應，他擔心閆在單位內暈倒，於是報警求助。閆其後被發現臥床，昏迷不醒。