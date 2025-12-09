有片︱長沙灣青山道三男爭執打鬥　兩人砸枱凳　藍衫漢持鋸刀還擊

網上流傳兩條影片，長沙灣青山道晚上發生3男爭執打鬥事件。「二打一」的情況下有人拋砸摺枱、摺凳；對方則持鋸刀還擊。



影片未有顥示時間和日期。影片開首，可見兩名穿黑外套男子與一名藍衫男在理髮店旁小巷起爭執，藍衫男拎起一張木凳作盾牌。突然其中一名黑外套男拎起摺枱扔向藍衫男。藍衫男用木凳反擊砸向二人，黑外套男拿起另一張摺枱再扔向藍衫男，藍衫男不服亮起並揮舞手中一把鋸刀，拍打黑外套男的手，理髮店一名女子受驚尖叫。



兩名穿黑外套男子與一名藍衫男在理髮店旁小巷起爭執，藍衫男拎起一張木凳作盾牌。突然其中一名黑外套男拎起摺枱扔向藍衫男。（香港突發事故報料區及討論區/Becky Cohen圖片）

兩幫人互毆扭作一團，小巷一片狼藉，投擲物品的聲響響徹青山道。3人由小巷打到大街，期間黑外套男再向藍衫男扔木凳，一名女子立即從理髮店跑出來勸交。爭吵聲驚動附近鄰舍，有人大喊：「咩事呀！」、「報警呀！」、亦有途人上前了解勸交。途人及女子調停失敗後，三人繼續互相指罵、拋砸凳等。藍衫男一手拿鋸刀、一手拿木凳作盾與兩男對峙。

影片中未能聽到他們爭執原因，惟在片隱約聽到其中一名脫下黑外套的男子大喊：「打到我個頭爆缸！」，並用其白色上衣抹去臉上血跡，遂繼續互相對罵。藍衫男及後則喊著：「打女人？有冇搞錯！」、「你哋兩個打我一個？」

其中一名脫去黑外套的白衫男向藍衫男步步進逼，藍衫男退後，三人後來再出拳打交，藍衫男用鋸刀指向二人並擺脫他們束縛，有人大叫：「報警！」。三人回到理髮店前，理髮店女子拉下店舖鐵閘，他們逐漸變得冷靜，影片到此結束。

發文者在貼文回應網民時，上載了一張警車到場相片，指事後有警員到場了解。《香港01》正向警方了解。