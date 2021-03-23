西貢村屋變大麻種植場　自製大麻朱古力兜售　吳耀漢女兒被捕

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-23 21:12

香港海關​有組織罪案調查科人員揭發西貢南圍村一村屋種植大麻，並拘捕一名女子。據悉，被捕女子為吳耀漢的54歲女兒。海關人員早前在香港國際機場檢查一個空運郵包時，發現內藏大麻花，案件交由海關​有組織罪案調查科接手跟進，今午（23日）該科人員掩至西貢南圍村進行埋伏行動，一名54歲女子現身收貨，人員立即上前截查，並將她押返村屋單位搜查。人員發現單位房間有種植大麻的設備，甚具規模，懷疑有人將村屋充當小型大麻種植場，並檢獲13棵大麻樹及含有大麻成份的朱古力，毒品價值約100萬元。據悉，海關不排除有人將所有種植出來的大麻經提煉後，製成其他含有大麻成份的食品，然後在社區內兜售，或者供應予相熟朋友作派對之用。

疑犯被帶走，據悉她是吳耀漢女兒。（魯嘉裕攝）

+ 6 + 6 + 6

海關​表示，昨日（22日）在香港國際機場截查一件由加拿大寄往西貢一個地址、報稱是模型的郵包，內有大麻花。海關人員進行監控行動，將郵件送至上述地點，一名女子簽收及確認郵包。人員之後在上述單位內發現13棵懷疑種植的大麻，以及一些懷疑含有大麻成份的朱古力，市值約100萬元。海關拘捕一名54歲女子，案件仍在調查中，正調查有無其他人參與，不排除有更多人被捕。

海關於上址一個面積百多呎的房間內發現有太陽燈、通風設施、溫度計及濕度計，亦在廚房內發現一批包裝工具，包括包裝朱古力的錫紙等。海關不排除有人利用上址作小型大麻種植場，以一條龍式經營運作模式，將所有種植出來的大麻經提煉後，用作製成其他含有大麻成份的食品。海關正調查上述毒品供應的場所，不排除有人在社區內兜售，由於檢獲的大麻已有若干高度，估計已種植了一段時間。

吳耀漢是港產整蠱節目的始祖，最出名是亞視的《吳耀漢攪攪震》。（資料圖片）

下午4時許，被捕女子吳耀漢女兒在村屋內接受調查，其代表律師亦已到場協助。一名相信是吳耀漢妻子的外籍女子Susan亦到場了解，據知她與吳耀漢居於毗鄰的村屋單位。現場所見，海關人員拉起封條封鎖該間村屋。

村民Uncle標表示，吳耀漢的女兒居於上址十多年，平日鮮與村民交流，亦甚少與人打招呼，早前她不時投訴村民單位僭建，故鄰里關係一般。成先生指吳耀漢夫婦住在毗鄰村屋，與女兒關係良好。對於吳女涉及毒品案件，他感到驚奇，指「搞呢啲嘢冇得發圍，賺得幾多錢呢？」。

翻查資料，2013年吳耀漢兩名女兒皆住在南圍村屋，當時曾因飼養貓隻的問題，與鄰居發生糾紛，更驚動警方到場調查。2013年6月，兩女被指任由所養貓兒爬入鄰居花園便溺，遭鄰居投訴，雙方發生爭執，兩女報稱被人擲貓屎及以粗口辱罵，而鄰居亦報稱被人吐口水，吳耀漢當時亦曾出面護女，警方調查後列作糾紛處理。