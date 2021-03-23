【虐待動物】疑攬貓b女瞓覺不遂　女子用保鮮紙捆綁涉虐畜被捕

撰文： 黃廸雯 林振華 最後更新日期： 2021-03-23 21:06

旺角一名45歲女子，涉用保鮮紙綁起一隻僅6星期大的蘇格蘭摺耳幼貓女，涉嫌殘酷對待動物被捕。網上流傳截圖，一名女子用保鮮紙綁起一隻幼貓，稱:「想搵隻貓陪我一齊攬住瞓。」事件引起網民撻伐，部分人主動通知愛協及漁護署有關事件。 警方留意到網上流傳有關相片，經調查後今午於旺角花園街一唐樓單位，拘捕一名45歲姓郭女子涉嫌殘酷對待動物。警方指該隻貓沒有表面傷痕，稍後將由獸醫檢查。

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旺角警區調查隊第十隊主管督察蘇穎純交代案情表示，留意到網上有人張貼捆綁貓隻相片，懷疑殘酷對待動物。警方隨即鎖定目標，今（23日）下午4時於花園街一唐樓單位，拘捕一名45歲獨居女子，涉嫌殘酷對待動物。警方於其住所尋獲一卷保鮮紙及被保鮮紙捆綁的貓隻。愛協人員初步檢視，該隻貓沒有表面傷痕，稍後將由獸醫檢查。

警方表示，被虐待貓貓約1.5月大，被捕女子從網上購入該隻貓，其住所沒有其他寵物。被捕女子正被扣留調查。警方其後帶走涉案女子，其間她高呼：「影你條毛咩！畀條毛你影。」又高呼：「我係明星嚟㗎！我係明星！」警方表示，仍在調查女子精神狀況，亦不排除有更多人被捕。

Facebook天下貓貓臨時群組，今早有網民張貼一名姓郭女子賬戶截圖。據該名姓郭女子張貼的照片所見，一隻花貓被人用保鮮紙綁起，僅露出頭部及下半身。她貼文解釋：「想搵隻貓陪我一齊攬住瞓，先至去搵貓bb容易啲，以前嗰隻隻手都會搭住我條頸，呢隻點樣都唔肯，唯有攞膠紙綁住佢。」有網民擔心謂：「撕開膠紙一定扯甩啲毛，貓bb一定好痛。」其他截圖亦顯示該名姓郭女子惡行，她曾帖文指以5000元買了一隻貓，惟男友「唔鍾意」，打算「平少少」賣出去，著有興趣人士致電。

愛協表示，留意到網上流傳一幅相片，指有貓隻主人用保鮮紙將貓隻包裹著。愛協對事件表示關注，並譴責有關行為，有關行為會傷害貓隻並構成痛苦。愛協已就事件主動聯絡警方，並接到警方通知指已拘捕有關人士，愛協督察稍後會到場取走貓隻帶回灣仔中心交由獸醫檢查。