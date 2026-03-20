入境處打撃非法勞工拘25人　揭有黑工偽造身分證影印本應徵

入境處3月16至19日一連4日展開專項反非法勞工行動，針對經常出現非法勞工的行業，例如飲食及清潔行業。人員根據情報，經過深入調查及分析，鎖定多個目標地點，搜查23個目標地點，包括餐廳、酒店、清潔公司及商業大廈等，拘捕19名非法勞工及6名聘用非法勞工的僱主。入境處指，在個別案件中，有非法勞工嘗試用偽造身份證影印本及手機截圖應徵工作，企圖誣騙僱主他們是合法受僱。



入境處特遣隊副指揮官吳冠昌（右）表示，入境處正調查涉嫌聘用非法勞工的僱主，不排除更多人被捕。（黃學潤攝）

入境處特遣隊副指揮官吳冠昌表示，19名非法勞工中，包括6男13女，年齡介乎22至62歲。當中有11名是內地訪港旅客、2名是印尼籍訪港旅客、1名是內地非法入境者、1名是香港逾期逗留的前外籍家庭傭工，以及4名持有不允許僱傭工作的擔保書（即「行街紙」）的持有人。

吳說，被捕人從事洗碗、清潔、廚房雜工等，指有部分被捕人士已工作逾半年。為逃避追查，他們會以現金出糧，收取日薪200至600港元。其中，有5名非法勞工已被落案起訴，他們被判監禁51日至14個月。

入境處拘捕19名非法勞工，包括6男13女，年齡介乎22至62歲。（入境處提供圖片）

另拘6名聘用黑工的僱主 為食肆和清潔公司負責人

另外6名聘用非法勞工的被捕僱主全為本地男子，年齡介乎39至53歲，是食肆和清潔公司的東主及負責人。入境處正調查涉嫌聘用非法勞工的僱主，不排除更多人被捕。據了解，被捕僱主之間互不相識。

入境處鎖定多個目標地點，搜查23個目標地點，包括餐廳、酒店、清潔公司及商業大廈等，拘捕19名非法勞工及6名聘用非法勞工的僱主。（黃學潤攝）

黑工嘗試偽造身份證影印本及手機截圖應徵工作

人員留意到在個別案件中，有非法勞工嘗試用偽造身份證影印本及手機截圖應徵工作，企圖誣騙僱主他們是合法受僱。

入境處提醒僱主，在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的方法，確保僱員是合法受僱。另外，在面試過程中，需要要求對方出示身份證明文件正本，例如實體身份證。如果求職者支吾以對，或只能提交身份證明文件副本或手機截圖，應提高警覺。僱主如對求職者的身份證明文件有懷疑，可向入境處尋求協助。

+ 8

入境處再提醒市民，起根據香港法例，訪客在未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何有薪或無薪僱傭工作，亦不能開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁2年。同時，僱傭不可合法受僱人士亦是嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁10年。

市民如果發現有僱用非法勞工的情況，可以使用入境處舉報非法勞工專線3861 5000，亦可透過傳真、電郵或到入境處網站查詢舉報。入境處會繼續密切監察非法勞工的情況，積極採取反非法勞工執法行動，全力保障本地居民的就業機會。