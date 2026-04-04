警復活節一連2日執法　2男鐵騎士左穿右插　涉非法賽車等3罪被捕

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日於復活節假期（4月2日至3日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動，於區內的主要幹道打擊酒後駕駛及非法賽車。



行動中，人員觀察到有電單車懷疑高速行駛，並在車群中穿插。人員拘捕2名年齡分別35歲及37歲本地男電單車司機，涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」等。



東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人一連兩日於復活節假期（4月2日至3日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動。（警方提供圖片）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人一連兩日於復活節假期（4月2日至3日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動。（警方提供圖片）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人一連兩日於復活節假期（4月2日至3日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動。（警方提供圖片）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人一連兩日於復活節假期（4月2日至3日），在區內展開「追捕者」（QUICKCHASER）及「火炬」（FOSSINGTON）交通執法行動。（警方提供圖片）

另外，人員在行動中拘捕3名本地男私家車司機，年齡介乎28至43歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藏毒」、「管有未完稅香煙」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。人員在其中1名被捕男子的私家車内撿獲少量懷疑冰毒及2600支懷疑私煙。行動中撿獲的毒品總市值約1000元，而撿獲的私煙市值約5000元，應課稅值約10000元。所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。其中2輛涉案電單車亦被警方扣留調查。

東九龍總區交通部將持續執法，打擊危險駕駛及酒後駕駛。警方提醒駕駛人士，上述嚴重罪行一經定罪，可能面臨監禁及停牌處分。警方會繼續採取執法行動，以維護道路安全，保障市民生命財產，呼籲駕駛者切勿以身試法。