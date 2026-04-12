元朗警區辦國安匹克球挑戰賽　盼「動靜結合」融合體育與國安

元朗警區聯同元朗區少年警訊名譽會長會啟動「國安先鋒」計劃，透過「動靜結合」模式，將新興運動匹克球（Pickleball）與國家安全教育深度融合，旨在培養青少年愛國守法的價值觀。年度活動「元朗區少年警訊國安匹克球挑戰賽」今日（12日）於天水圍天暉路體育館及社區會堂舉行，吸引28間中小學、共 300名師生參與。



保安局局長鄧炳強於頒獎禮上致辭。（警方圖片）

賽事設有「國安盃」、「國安碟」、「國安碗」、「國安盾」等獎項。頒獎禮邀得保安局局長鄧炳強及多位嘉賓主禮，與眾師生見證體育競技與國安教育結合的豐碩成果。

鄧炳強與警務處副處長(國家安全)簡啟恩與兩名「國安先鋒」小學生即場切磋匹克球球技。鄧炳強致辭時表示，匹克球節奏快、變化多，發球要準、接波要穩，簡而言之是要「攻守兼備」，要贏波不僅要靠技術，亦要堅持、專注及與隊友的默契，這些都要維護國安所需的精神，正如必須要警民同心、師生同行，才能打好維護國家安全的賽事。

「國安先鋒」計劃旨在打破傳統框架，透過新穎的運動體驗提升學生的參與度，亦把體育競技與國家安全教育融合，所有參賽中學生獲委任為「國安先鋒」，負責校園壁報及社區宣傳國安理念。表現優異者更可獲推薦參加保安局及民青局舉辦的「青年國安大使培訓計劃」，進一步開拓視野。