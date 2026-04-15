金鐘大廈爆水管致暫停煤氣供應　影響多幢大廈　立法會餐廳受影響

今日（15日）中午12時許，港島金鐘一帶多處突然暫停煤氣供應，受影響範圍包括力寶中心、中信大廈、遠東金融中心及海富中心。由於接近午巿時段，附近一帶有餐廳生意受影響。水務署證實，金鐘一幢大廈的內部供水管出現滲漏，導致煤氣管道入水，現正進行修復。



立法會大樓亦受影響，立法會秘書處更發通知指，餐廳將維持有限度服務，下午1時起僅提供2款午餐，只有小炒皇及生炒牛肉飯，但仍會繼續提供多士及三文治等。



記者中午到遠東金融中心及海富中心巡察，食肆繼續正常營業，而且大排長龍，似乎未有受太大影響。

據了解，煤氣公司今早10時左右得知金鐘有地底食水管爆裂，有水滲入煤氣喉，導致煤氣供應受影響；影響範圍主要是力寶中心、中信大廈、遠東金融中心及海富中心。

據悉，遠東金融中心附近地底水管爆裂，有水滲入煤氣喉，導致煤氣供應受影響。（黃偉民攝）

據悉，遠東金融中心附近地底水管爆裂，有水滲入煤氣喉，導致煤氣供應受影響。（黃偉民攝）

煤氣公司回覆查詢稱，今日早上金鐘遠東金融中心附近發生爆水管事故，波及煤氣公司該處的地底煤氣喉管並入水。爆水管事故影響金鐘區內個別樓宇的燃氣供應，包括遠東金融中心、力寶中心、中信大廈、立法會大樓及海富中心。煤氣公司隨即協助進行搶修，並聯絡受影響的食肆，為他們提供臨時煮食爐具和燃料，應付業務所需。

水務署在「滴惜仔」facebook專頁表示，今早接獲煤氣公司報告指金鐘部分用戶的煤氣供應因煤氣管道入水而受影響。在接獲報告後，署方即時與煤氣公司緊密溝通，並在附近一帶進行測漏。

署方及後聯同煤氣公司調查後，確認金鐘一幢大廈的內部供水管出現滲漏，導致煤氣管道入水。相關維修保養單位正安排進行有關的內部供水管維修工程。同時，煤氣公司工程團隊亦已開展煤氣管的維修工作，以期盡快恢復相關煤氣供應。署方指會向相關維修保養單位及煤氣公司提供適切的技術支援，以協助其盡快完成有關的維修工程。

立法會大樓亦受影響，立法會秘書處更發通知指，餐廳將維持有限度服務，下午1時起僅提供2款午餐

受影響範圍及大廈