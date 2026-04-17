啟德房協地盤　泥水工人拉橫額追薪　有人一度站危險位置

啟德房協地盤「啟點KEyPoint」懷疑爆出欠薪事件。今日（17日）早上9時許，約30名泥水工人及二判判頭在地盤外拉橫額，指遭大判拖欠工程費致工人「有汗出無糧出」；其間多人站在平台危險位置。



現場是啟德沐縉街房屋協會地盤「啟點」，今早9時許，警方接報約30名工人在啟德一個地盤外追薪。其間有人站在約5樓高的平台位置，暫時情緒平靜，但拒絕返回地面；消防開氣墊及展開遊說。及至下午4時左右，工人陸續返回安全位置，其中一人不適，被送往伊利沙伯醫院治理。

消防員在場開氣墊。（讀者提供）

現場所見，約30名工人拉橫額追薪，橫額白底紅字，寫着「大判惡意拖欠工程款項 懇請政府介入處理」、「公營機構縱容大判拖欠二判工程款四個月」。

消息稱，二判泥水公司被大判拖欠工程費，以致30至40名泥水工人被欠薪約四個月，共計數百萬元。

多名工人在地盤外拉橫額追薪。（讀者提供）

房協回覆查詢稱，就啟德第1E區1號用地項目今早 （4月17日）發生的工人追薪事件，房協正作出跟進，並責成總承建商華營建築妥善處理，亦知悉華營建築已經派員和有關的分判商會面。房協一直按照工程進度準時向總承建商繳付相關工程款項，並會繼續密切監察及跟進情況，以確保工人權益。

啟德第1E區1號用地項目現正進行上蓋工程，將提供超過2,100個單位。

一名男子站在高處危險位置。（讀者提供）

總承建商指分判商未能履行責任 昨被終止合約

華營建築回覆《香港01》查詢稱，自工程展開以來，該公司一直嚴格按照合約約定支付工程款項，惟潤泰建築未能履行合約責任。公司已多次向其發出書面函件及警告，情況一直未有改善，故本公司於昨日（4月16日）向其發出正式通知，終止合約並要求其依約離場。

華營建築表示十分重視是次事件，並會持續與有關分判商保持緊密聯絡，會依約處理後續安排，並與各方保持緊密溝通，務求事件得以妥善解決。作為總承建商，華營已啟動應對方案，目前地盤運作如常，有關變動不會影響項目的整體施工進度及質素。公司將繼續專注於工程建設，確保項目質量。

多名工人站在高處危險位置，其中一人（左一）據悉是二判泥水公司負責人。（讀者提供）

一名男子（左）站在高處危險位置，據悉他是二判泥水公司負責人。（讀者提供）

工人拉橫額追薪，橫額白底紅字，寫着「無良大判無糧出有汗出」、「惡意拖欠工程款項 懇請政府介入處理」。

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