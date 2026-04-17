海關搜派對房間及酒吧　檢$50萬侵權卡拉OK播放裝置等　拘7男女

香港海關於3月16至4月15日在全港採取代號「喜鵲」的特別執法行動以打擊涉及懷疑侵權卡拉OK歌曲的違法活動，共檢獲28套預載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放裝置、4套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機和一批電視及影音器材，估計市值共約50萬元，並拘捕7名懷疑涉案人士，包括2名網上賣家，並且在其住所中檢獲懷疑用作售賣的侵權卡拉OK播放裝置。



海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊交代案情。（翁鈺輝攝）

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官吳家俊指，海關一直密切留意市面的情況，並且利用大數據系統進行巡查分析，同時亦接獲市民舉報，有派對房間及酒吧在業務過程中，涉嫌提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用。另外，海關亦留意到個別的網上賣家，涉嫌透過社交平台售賣懷疑侵權卡拉OK裝置。

人員拘捕2名網上賣家，並且在住所中檢獲懷疑用作售賣用途的侵權卡拉OK播放裝置。（翁鈺輝攝）

經過深入的調查，以及在版權擁有人的協助之下，海關鎖定多個目標。行動中，海關動員超過100名人員，喬裝顧客並且突擊搜查合共14間派對房間及一間酒吧。在這些場所中，海關檢獲一批懷疑冒牌侵權卡拉OK播放裝置以及遊戲套裝。

行動中，海關動員超過100名人員，喬裝顧客搜查合共14間派對房間及一間酒吧。（翁鈺輝攝）

另外，人員亦拘捕2名網上賣家，在其住所中檢獲懷疑用作售賣用途的侵權卡拉OK播放裝置。據了解，每部卡拉OK播放裝置（包括控制板和咪高峰）售價約3000元，內有約4萬首歌曲、當中包括2萬首本地歌曲、以及國語和外語歌曲。

人員拘捕2名網上賣家，在住所中檢獲懷疑用作售賣用途的侵權卡拉OK播放裝置。（翁鈺輝攝）

行動中，海關一共拘捕5男2女，年齡介乎26至69歲，涉嫌觸犯版權條例。被捕人包括網上賣家、場所負責人以及員工，所有人正在保釋候查。由於案件仍在調查當中，不排除會有更多涉案人士被捕。

行動中海關合共檢獲28套懷疑侵權卡拉OK套裝，以及4套懷疑侵權遊戲套裝，估計市值約50萬港元。海關留意到不法份子為了吸引本地顧客，他們在這些侵權卡拉OK裝置中，預先載有過萬首本地流行音樂歌曲，當中包括一些本年度才推出的熱門歌曲，以用來招來顧客。

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海關首瓦解橫跨網購、餐飲業及娛樂場所等不同產業侵權組織

海關表示在這次行動中調整執法策略，除了由源頭去打擊侵權裝置的供貨來源外，更是海關首次成功瓦解一個橫跨網購、餐飲業以及娛樂場所等不同產業的一個侵權的犯罪組織。

就是次行動，海關歸納了兩種最新的犯案趨勢。其中一名網上賣家在社交平台上，訛稱自己是某播放裝置的香港正式官方代理，並且以提供一個上門的安裝以及維修服務作招徠。但事實上，他所售賣的侵權裝置中的歌曲，全部都是屬於一些侵權的作品。

至於另一名買家，他除了利用社交平台去售賣侵權播放裝置外，更加涉及在中環營運一間派對房間以及一間酒吧，並且在業務過程中提供一些侵權卡拉OK歌曲給顧客使用。

海關形容涉案的派對房間警覺性非常高，大部分都是採用一個自助形式營運，即沒有駐場職員在場。另外，犯人只會在社交平台提供派對房間的收費格目表以及大概的位置，直到顧客完數繳付金額後，才會提供一個確實的位置以及大門密碼。海關指，這個隱蔽式的經營模式大大增加海關偵查以及執法的難度。

海關重申，會繼續密切監察事變的情況，利用大資料系統去進行巡查分析，並且和版權擁有人保持緊密聯絡，繼續全方位去打擊各類型、涉及不同業務、橫跨不同產業的一個侵權活動。

海關表示，根據版權條例，任何人士在業務者貿易過程中，或者為了貿易或者業務的目的，去管有任何的侵權複製產品，以其令任何人可以使用該侵權的複製產品，或者是售賣，或者為了銷售的用途而管有該侵權的複製產品，即屬違法。一經定罪，最高可以被判罰款每件侵權物品5萬元以及監禁4年。

海關提醒所有的營商人士以及網上買家，務必要遵守版權條例。如果任何人對版權物品有任何疑問，應該先向相關的版權擁有人進行查詢。海關對市民作出呼籲，大家應該要尊重智慧財產權，切勿光顧這些提供侵權物品的場所，或者是網上買家。

最後，市民如果想舉報任何侵權活動，可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或者透過海關舉報罪案專用電郵 crimereport@customs.gov.hk，或者網上表格作出舉報。