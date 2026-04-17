有片｜黃雨下鴨脷洲變天塌樹擊毀私家車　目擊者指落雹：霹靂啪嘞

今午（17日）黃色暴雨警告生效期間，猛烈陣風襲港，離島現冰雹，港島鴨脷洲一帶亦風雲色變，利樂街一幢工廈塌棚釀3傷，鄰近亦有大樹倒塌，擊中私家車。下午約5時12分，利南道與利景街交界，有兩棵大樹被強風吹至倒塌、樹幹截斷，其中一棵擊毀一部私家車的車尾擋風玻璃，亦有泊在「骨位」的3部電單車如骨牌般倒塌。



網上在利樂街拍攝的影片可見，現場橫風橫雨、視野近乎零，枝葉等雜物吹至飛走。附近駕駛學院師傅卓先生表示，當時現場環境惡劣「好大風」，維持5至6分鐘，事發前「個天黑晒」，更一度下冰雹，他在車駕駛時，「聽到車頂霹靂啪嘞」，待雨勢放緩後，卓先生視察泊在街外的汽車情況，驚見同事的私家車被樹砸毀，懷疑「玻璃裂咗再被風扯走」。



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現場塌樹擊毀一輛私家車車尾擋風玻璃。（梁偉權攝）

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鄰近的利樂街2號海灣工貿中心，下午約4時54分則發生塌棚傷人意外，面積達20米乘30米的棚架倒塌，消防災難應變救援隊到場協助。意外中，3人受傷，當中兩名為途經的釣魚市民，一名食環外判垃圾收集站職員。

據了解，涉事大廈較早時外牆有石屎剝落，遂搭棚準備維修。一名工人向《香港01》透露，事發時橫風橫雨，驚聞巨響後即走出查看，已見棚架倒塌，「突然間好大風，我哋坐喺我舖頭都嘭嘭聲響‥‥‥打石湖，仲犀利過嗰啲咩颱風呀。」

棚架倒塌，面積達20米乘30米，消防災難應變救援隊到場協助。（梁偉權攝）