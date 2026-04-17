警辦運動員招募·反恐試煉日　江麗莉、李致和、張小倫等現身打氣

警察招募組與反恐特勤隊（CTRU）首次聯手打造的「運動員招募·反恐試煉日」，今日（17日）於警察機動部隊總部舉行。本港多名知名運動員都親身參與，包括鐵人三項傳奇李致和、劍擊名將張小倫及網球名將張玲，更有剛於4月登上世界排名第一的香港跆拳道女將江麗莉。



活動中，警務處處長周一鳴及香港體育學院院長蔡玉坤亦親自監場，表示運動員與生俱來的鬥志、自律與堅毅，正是香港警務工作的靈魂所在。警方表示，自2021年推出「運動員招募計劃」以來，已有逾200名精英運動員選擇挑戰這條充滿正義感的新賽道。



劍擊名將張小倫與一眾精英運動員參與破冰遊戲。（警方提供）

試煉現場硝煙味十足，參與者星光熠熠，包括鐵人三項傳奇李致和、劍擊名將張小倫及網球名將張玲；更有剛於 4月登上世界排名第一的香港跆拳道女將江麗莉親身到場，為一眾挑戰者注入「世一」等級的打氣動力。多名透過警察招募組「運動員招募計劃」加入警隊的現職警務人員，以及有意投考警隊的現役年青運動員亦參與其中。

在極度高壓的反恐情景模擬中，運動員卸下運動服，配戴戰術裝備，在分秒必爭的「戰場」上，展現出遠超常人的應變力與「齊上齊落」的團隊默契。這種「使命必達」與「永不言敗」的靈魂交織，讓現場火花四濺，展現了本地精英運動員轉型成為警務精英的無限可能。

張玲與一眾精英運動員參與破冰遊戲。（警方提供）

警務處處長周一鳴及香港體育學院院長蔡玉坤亦親自監場。處長指出，運動員與生俱來的鬥志、自律與堅毅，正是香港警務工作的靈魂所在:「賽道不同，但守護的心跳同步。」無論是追求金牌的毫秒之爭，還是守護市民的生死防線，這群強者的核心價值始終如一：為了守護家人、香港而絕不熄滅的決心。

自2021年推出「運動員招募計劃」以來，已有逾200名精英運動員選擇挑戰這條充滿正義感的新賽道。其中，前港隊壁球星級姐弟歐詠芝與歐鎮銘已成功轉換跑道成為警務督察，作為計劃的最佳代言人。這項計劃旨在發掘運動員的隱藏屬性，助他們發揮專業所長，以另一個身份繼續在社會發光發熱。

警務處處長周一鳴於活動致辭，鼓勵運動員退役後投入警隊，繼續發揮所長。

警務處處長周一鳴及香港體育學院院長蔡玉坤與全場嘉賓及參加者合照。

瀏覽警察招募組網頁瞭解詳情：www.police.gov.hk/recruitment。