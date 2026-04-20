曼谷抵港56歲婦行李藏$200萬大麻花　涉販毒遭海關拘捕起訴

海關今日（20日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。涉案56歲女旅客，今日下午從泰國曼谷經越南河內飛抵本港。海關人員替她清關時，在其寄艙行李內，發現一批重約10公斤的懷疑大麻花，市值約200萬元，遂把該名女子拘捕。



經調查後，被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（21日）在西九龍裁判法院提堂。



海關在一名泰國曼谷抵港56歲女子的寄艙行李內，檢獲重約10公斤的懷疑大麻花，市值約200萬元。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關在一名泰國曼谷抵港56歲女子的寄艙行李內，檢獲重約10公斤的懷疑大麻花，遂將她拘捕。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。