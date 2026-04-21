春秧街大廈外牆甩石屎　直擊太陽傘險傷3翁　街坊：無開遮就無命

北角春秧街有大型石屎從天而降，險擊中3名老翁。今日（21日）中午12時14分，警方接獲報案，指春秧街94至96號公利大廈有一塊石屎由高處墮下。目擊者陳先生向《香港01》提供片段及圖片，顯示有大塊石屎墮下，碎片散落一地。



陳先生表示，事發時3名老翁坐在春秧街攤檔旁的太陽傘下，突然聽到「嘭」一聲，有大塊石屎疑從公利大廈約十幾樓高的外牆脫落，直接擊中太陽傘頂再墮地粉碎。他表示幸有太陽傘作緩衝卸力：「如果無開遮，（3名老翁）就無命㗎啦！」陳先生估計是樓宇外牆日久失修導致石屎剝落，又指平日經常有街坊坐在傘下休息。

太陽傘遭石屎擊中，支架外露。（讀者陳先生提供）

現場所見，太陽傘被石屎擊中，帆布甩脫跌在地上，露出支架；而春秧街路中心可見有兩至三塊石屎碎。

翻查屋宇署資料，署方於2023年8月30日向公利大廈發出「強制驗樓通知」及「強制驗窗通知」，但屋宇署網頁顯示兩項指示至今仍然是「未獲遵從」。

石屎懷疑從大廈外牆剝落。（讀者陳先生提供）

石屎懷疑從大廈外牆剝落。（讀者陳先生提供）