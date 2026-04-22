有片︱新田男子衝紅燈捐車罅過路　被貨車撞飛再反彈落地打白鴿轉

網上流傳一段驚險車CAM影片，一名男子在行人過路處過馬路時，懷疑衝紅燈，遭一輛駛至的貨車撞飛，場面驚險。幸好貨車及時煞車，才沒有將男子輾過。



現場為青山公路新田段、近文天祥公園對開，當時車輛的紅綠燈顯示是綠燈，但疑因往元朗方向塞車，有車輛停駛，一輛紅色私家車剛好停泊在行人過路處前。此外一名黑衫男子從紅色小巴下車後向後行，穿過小巴及私家車，再由左至右「捐車罅」快跑橫過行人過路。

然而一輛往古洞方向的貨車剛好駛至，男子收步不及，被貨車撞飛，更反彈至頭撞鄰線紅色私家車後轆，男子在地上「打白鴿轉」。男子鞋子亦被撞甩、手抱著頭，狀甚痛苦。紅色私家車見前車開車，亦驅車離開。而貨車司機下車，先拍下意外位置，受傷男子緩緩自行爬起身，在地翻滾打算離開馬路。貨車司機見狀提起男子，將他拖行回到行人路陰暗處，隨後再用手機拍下傷者及現場情況，影片到此結束。

男子收步不及，捱貨車撞飛，更反彈頭撞鄰線紅色私家車後轆，在地上「打白鴿轉」。

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網民看畢影片斥男子、紅色私家車及貨車三方都有做錯：首先男子不應衝紅燈，會「害死個司機」、又指「快得兩分鐘！條命差啲無」；紅色私家車也不應離開現場；貨車司機亦應首先報警求助、亦不應該移動傷者，直言：「個司機好心做壞事，分分鐘有斷骨，你咁樣移開佢，啲骨插落去內臟內出血，唔死都變死」。

發文者指於昨日（21日）收到網民提供影片，《香港01》正向警方查詢。