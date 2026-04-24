元朗13歲男生被同窗打傷　父指校方冷處理　教局要求學校書面交代

元朗一名13歲初中男生，過去一周在校內疑兩度遭同窗打傷兼用水淋濕書包，其父報警將兒子送院。父親向《香港01》透露，兒子於今年1月底開始，屢遭同學欺凌，已非首次報警；他指控校方一直冷處理，才令兒子再受皮肉之苦，已向教育局投訴。教育局回覆查詢時指，十分關注事件，已要求學校以書面交代事件。



4月22日，警方接報後到涉事學校調查；救護車將受傷少年送院。（受訪者提供）

涉事男生的父親稱，今年1月底至2月初開始，兒子先後在參加訓練營或在學校內，被同學襲擊受傷、手錶亦損毀；惟至今逾2個月，他多次向校方反映，均未獲正視及處理，校方亦從未安排他與涉事同學家長會面或商討。

上周五（4月17日），兒子再度遇襲，遭一名男同學以書本捲成的棍狀物打頭3次，更被人用水淋濕書包及書本，事後流鼻血；前日（4月22日），兒子再被人踢小腿及掌摑，父親接獲校方通知趕往學校，隨即報警將兒子送院。

據父親引述醫生指，兒子出現腦震盪，亦要轉介兒童精神科。雖然兒子昨日已出院，今日復課，但他恐兒子再受傷害，認為因校方的冷處理手法有問題，才令事件持續及惡化，已向涉事學校及教育局正式投訴。

警方表示，2月25日接獲報案，指一名13歲男童於2月7日，在元朗一學校懷疑被2名男童襲擊，案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。該名男童面、手受傷，由家人陪同前往博愛醫院治理。警方經調查後，未有足夠證據作出任何拘控，已將調查結果通知報案人。

4月22日，警方再次接獲報案，指該名男童於4月17日及22日，亦在學校內懷疑分別被3名男童襲擊，其個人物品亦懷疑被人毀壞。該名男童面、腳受傷，由家人陪同前往屯門醫院治理。案件暫列「普通襲擊」及「刑事毀壞」，交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

涉事少年疑遇襲有瘀傷。（受訪者提供）

教育局表示，十分關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進了解，並已要求學校以書面交代事件。學校正按機制跟進有關個案，並為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校和家長保持聯絡，提供適切的支援和意見。

教育局重申，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。