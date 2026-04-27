休班警駕車葵涌失事重創　隔近半年被控危駕3罪　調任內勤禁配槍

葵涌大窩口於去年11月5日凌晨，有一輛自訂車牌的白色平治失控剷上路中分隔石壆，變「炮彈飛車」飛越對面行車線，撞向停泊路邊的一輛貨車，平治33歲姓梁男司機重創一度命危。



警方今日（2026年4月27日）表示，案件交由新界南總區交通部特別調查隊第一隊深入調查後，上周四（4月23日）拘捕該名33歲男子，他已被控一項「危險駕駛」罪、一項「沒有遵從交通燈的指示」罪及一項「所展示的配予該車輛的登記號碼不符合展示形式」罪，明日（28日）上午於沙田裁判法院提堂。



警方稱，被捕男子為一名休班警務人員，他將被調派內勤職務，並禁止配槍；同時重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。消息稱，該休班警隸屬新界南總區，沒有被停職。

案發於2025年11月5日凌晨，涉事平治車頭損毀，沒有彈出氣袋。（陳永武攝）

案發於2025年11月5日凌晨2時許，一輛自訂車牌的白色平治AMG跑車，沿大窩口道往荃灣方向行駛；途經大窩口道邨富安樓對出左彎後，懷疑失控剷上路中分隔石壆；石壆頓變「跳台」，平治如「炮彈飛車」飛越對面行車線衝前約10米，左邊車頭撞向停泊路邊的一輛貨車車尾。

33歲姓梁的平治男司機重創，獲救後由救護車送往瑪嘉烈醫院，一度情況危殆 。現場可見，平治車頭損毀，沒有彈出氣袋，石壆位置遺下汽車零件。

涉事平治司機案發當日重創送院。（讀者提供）

+ 1

案發於2025年11月5日凌晨，涉事平治車頭損毀，沒有彈出氣袋。（陳永武攝）

案發於2025年11月5日凌晨，涉事平治車頭損毀，沒有彈出氣袋。（陳永武攝）