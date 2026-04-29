天眼︱筲箕灣燒臘舖男賊偷錢　警兩查證據不足不起訴　店主感無奈

筲箕灣金華街地下一間燒味舖，2024年3月遭一名男子偷走櫃枱6,500元現金，警方翻查閉路電視記錄，6日後在油麻地砵蘭街以涉嫌「盜竊」拘捕一名葉姓本地男子。事隔兩年，警方再度以證據不足為理由未有起訴任何人，令店主感到無奈。



店主今日在社文平台Threads發文，指早前收到警方通知事件「維持原判」，案件已完成調查，沒有人被起訴。他引述警方解釋，由於疑犯不認罪，加上找不到他犯案時身穿的衣服，所以不能證實此人就是閉路電視拍得的賊人；鑒於香港法律是「寧縱莫枉」，就算檢控疑犯，最終也會因為證據不足而不被定罪。



《香港01》已向警方作出查詢。

涉案男子一度離去，卻又食髓知味折返，取走錢箱鈔票。（網上影片截圖）

燒味舖店主接受《香港01》訪問表示，2025年5月警方第一次回覆稱，因為證據不足而沒有起訴任何人。當時他向傳媒披露事件，警方即表示重新審視案件及證件；他亦為此曾向警察投訴科投訴。至去年11月4日再收到警方通知「維持原判」，令他感到無奈。

店主坦言事隔兩年，其實對事件已經「放低咗」，只是因為街坊十分關注事件，才發文向大家交代結局。

事發後一年，燒味舖店主向警方查詢案件進度，獲知因證據不足未有向任何人起訴。（受訪者提供）

事發於2024年3月22日下午4時03分，警方接獲金華街21號地下一間燒味舖當時38歲男負責人報警，指離開收銀櫃位後折返，發現有6,500元現款不翼而飛。事後店方將閉路電視片段放上網追緝賊人，可見一名手持樽裝飲料、身穿黑衫黑褲的男子入店後四處張望，趁無人為意時兩度取走錢箱內的現鈔，離開後又折返，第三度取走錢箱鈔票，最後更大膽拉開抽屜，掠走一大叠鈔票才離去，偷竊全程約45秒。警方將案件列作「盜竊」處理，一周後（3月28日）在油麻地區砵蘭街拘捕一名當時36歲姓葉本地男子涉嫌「盜竊」。