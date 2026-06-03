聯合醫院病人遇襲｜服務助理及護理系實習生被捕　調離臨床職務

觀塘聯合醫院一名九旬女病人，疑在職員協助更衣時被拍肩膊。警方經調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕兩名女職員。院方回覆查詢表示，事件現已交由警方跟進，醫院會全力配合警方調查；涉事的一名病人服務助理及一名大學護理系實習學生，已被調離臨床職務。



兩人涉嫌普通襲擊被捕，已獲准保釋，案件交由秀茂坪分區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。（資料圖片）

聯合醫院表示，院方於6月1日晚上接獲一名病人投訴，報稱目擊另一名病人在接受護理程序期間懷疑被不恰當對待。院方高度關注事件，醫護人員為病人安排檢查，未有發現異常情況，病人臨床情況穩定。在初步了解情況後，職員亦已主動聯絡家屬解釋情況。

院方稱，會繼續為病人提供適切的治理，並與家屬保持溝通，提供支援。醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件。聯合醫院強調，非常重視病人安全，如果發現事件中涉及不恰當行為，必定會採取零容忍態度，按既定人事程序嚴肅跟進。

聯合醫院發生病人被服務助理及實習生襲擊案。（資料圖片）

警方稱，受害人姓曹（94歲）；涉事女職員分別姓陳（34歲）及姓李（25歲）。警方接獲報案，指曹婦早前在醫院懷疑被人不恰當對待。人員到場經初步調查，相信兩女職員在照顧期間懷疑不恰當對待曹婦。兩人涉嫌普通襲擊被捕，她們已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到，案件交由秀茂坪分區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。

曹婦沒有表面傷痕，繼續留院接受治理。據了解，陳及李協助她換衫時拍其肩膀。