尋人︱六旬漢失蹤近一周　多部門和合石搜山　一度出動直升機

67歲男子李文立，據報於5月29日上午離開其秀茂坪邨秀逸樓住所後便告失蹤，其朋友至本周一（6月1日）向警方報案求助。消息指，李男患認知障礙症，5月29日曾向社工表示稍後會到粉嶺和合石拜父母，惟警方在墳場未發現拜祭痕跡；及後人員偵測到其手機訊號在和合石附近，連日在此附近搜索。



周三（3日）起，消防員及救護員到和合石一帶搜山，早前飛行服務隊亦曾派出直升機高空搜救。至今日（5日）早上，消防、警方及民安隊繼續在和合石橋頭路集合，然後上山搜索。



67歲李文立身高約1.6米，體重約65公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短灰髮。他最後露面時身穿白色長袖上衣、藍色牛仔褲、黑色波鞋、戴眼鏡及攜有一個黑色斜孭袋。（警方圖片）

警方較早時公布，李文立身高約1.6米，體重約65公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短灰髮。他最後露面時身穿白色長袖上衣、藍色牛仔褲、黑色波鞋、戴眼鏡及攜有一個黑色斜孭袋。

6月5日早上，消防、警方及民安隊繼續在和合石山上搜索。（蔡正邦攝）

6月5日早上，消防、警方及民安隊繼續在和合石山上搜索。（蔡正邦攝）

67歲男子李文立失蹤近一周。（蔡正邦攝）

周三（6月3日）晚上7時左右，消防處派出消防員及救護員，前往粉嶺和合石一帶搜山；周四（4日）凌晨時分，政府飛行服務隊亦加入協助，出動直升機於上空搜索。

從航班追蹤網站flightradar24.com資料可見，飛行服務隊直升機在和合石至粉錦公路一帶上空盤旋，至凌晨5時左右才離開上址，飛至啟德直升機場，相信為補充燃油。

飛行服務隊直升機在和合石及粉錦一帶上空搜索。(圖片來源：Flightradar24.com)