消防警方打擊葵涌區非法加油站拘3男　揭加油站起火波及工廈外牆

鑒於近期非法油站數目有上升趨勢，新界南總區反三合會行動組人員聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊人員採取突擊搜查行動，單單是葵和街就有5處，行動共檢獲1.4萬升汽油，拘捕3名男子，當中一人持雙程證。消防更發現周二（2日）葵德街一宗火警疑與非法加油站有關，火勢波及附近工廈的外牆，燒至一片焦黑。



葵德街路邊非法油站火警 波及工廈外牆

消防處助理消防區長（危險品執法）王洪烈稱，消防處於6月2日晚上10時36分接報，指於葵德街15至33號葵德工廈中心二期地下發生火警。人員到場出動兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。現場是工廠大廈地下，火警中有一個油缸，波及附近一架貨車及大廈外牆15米乘10米的面積；而高溫觸動地下的自動灑水系統。

火警救熄後，消防員在場發現燒過的痕迹，油缸旁有一個燒毀的鐵架，與及非法加油用的電油及電泵等工具。稍後檢獲CCTV顯示有非法加油活動，相信現場是非法加油站。

火警發生於晚上的工業區，人流相對少，沒有造成人命傷亡，但事件仍然反映出其風險不容輕視，因為這些加油站沒有國際認可的消防滅火系統，亦沒有加裝任何消防設備，倘若發生在樓宇密集的地區，如巿區、學校、醫院，甚至商業大廈附近，高溫和濃煙會蔓延上大廈，後果不堪設想。

現場為非法加油站 天眼拍攝到火勢蔓延工廈外牆

王洪烈指出，非法加油站對社區構成極大危險，消防處一直調整執法策略，透過情報主動及精準部署予以打擊，包括出動無人機偵測、便利公眾的舉報、促進跨部門及業界的合作、檢視法例等。單單過去5個月在葵和街一帶破獲5處非法加油站，其中3個是來自「油擊」舉報眼，檢獲共1.4萬升非法燃油。

消防處昨日（3日）聯同葵青民政事務處、防火委員會及警方召開緊急會議，就該區非法燃油活動進入深入的策略及意見交流。警方加強巡邏及執法力度，昨晚搗破一個非法油站。

新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳（右）及消防處助理消防區長(危險品執法)王洪烈。（羅敏妍攝）

消防處提出修例建議：

1.提高罰則——現時根據消防火警危險規例第19條，最高首次定罪是罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪是20萬元及1年。消防處提議增至罰款300萬元及入罰3年；

2.擴大買方的責任——現行法例是針對賣方，買方暫時未有相關刑責。消防處建議擴至買方，如有人明知或有合理理由相信其購買的汽油是非法得來，而仍然購買，最高刑責可罰款100萬元及監禁1年；

3.加強執法權力——現時消防處可截停及搜索涉及非法加油的車輛，但未能檢取相關車輛的液油及器皿。消防處建議新增遞捕、檢取、扣留車輛的權力，定罪後申請充公。

保安局正就上述建議展開公眾諮詢，諮詢期至本月25日，歡迎公眾人士參與諮詢文件及提交意見。

非法油站近年走向碎件化趨勢 隱藏於社區不同角落

王洪烈續指，非法油站近年走向碎件化趨勢，甚至出現自助形式的非法油站上。這些非法油站隱藏於社區不同角落，等同社區定時炸彈，對附近的居民和車輛構成重大威脅。為大效打擊相關活動，公眾的警覺性和舉報是非常重要，消防同時呼籲巿民，切勿貪方便和便宜而光顧這些非法加油站。它們都是沒有安全設施、沒有專業管理、亦沒有任何規管，若發生火警或爆炸，不只參與者本人，甚至波及附近路人、商戶和車輛等。

巿民如發現非法加油活動，可致電消防處24小時舉報熱線5577 9666，或火警危險電子投訴平台作舉報，即時上載相片或影片，提供定位。

警方拘捕3名男子。（蔡正邦攝）

警方反黑破非法加油站拉3男子

新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳交代昨日（6月3日）的執法行動稱，新界南總區反三合會行動組人員採取突擊搜查行動，於葵涌葵泰路破獲一個流動非法汽油站，當時一名非法油站操作員於毫無任何防火設備的馬路邊，為一名光顧非法油站的私家車司機入油，在場亦有另一名協助經營非法油站的職員。

行動中，一名22歲姓葉本地男子及一名22歲姓陳本地男子，涉嫌「非法處理或管有未完稅汽油」罪被捕；另外一名42歲姓崔內地男子是操作員，涉嫌「非法處理或管有未完稅汽油」罪及「違反逗留條件」罪被捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。行動中警方檢獲一架私家車，一批入油工具及約1,600公升未完稅汽油，市值約5萬元。

警方嚴厲譴責針對經營非法油站的不法份子，他們漠視公共安全，將市民性命財產作為代價以謀取私利的行為。同時，警方再次呼籲各位駕駛者，切勿誤以為光顧非法汽油站只是小事。 根據《應課稅品條例》，無論購買定係售賣未完稅汽油都係嚴重違法行為。 一經定罪，同樣可被判監禁兩年、罰款100萬元，涉案車輛亦會被充公。 法律上，光顧或經營非法汽油站，都要面對嚴重的法律後果。

警方搗破非法加油站拘3男。（蔡正邦攝）

葵涌葵和街發生火警，消防人員撲滅火警後，發現一個嚴重焚毁的油缸和加油工具，相信火警與非法加油活動有關。（消防處Facebook專頁圖片）

消防處即時進行跟進，包括過去5個月，消防處在葵和街一帶搗破5個非法加油站，共檢獲超過1.4萬公升非法燃油，將繼續在附近以至各區全面打撃，消防處正配合警方全力追查涉案工具及車輛擁有人。另外，消防處本周三（3日）聯同民政處代表以及葵青區防火委員會商討加強地區巡查及監管措施，務求收集更精準情報。

鄰近建築物外牆遭嚴重熏黑。（消防處Facebook專頁圖片）

消防處強調，非法加油站欠缺國際認可的安全設計標準與消防裝置，一旦發生燃油洩漏或遇上火種，容易引發劇烈火災，甚至爆炸，對鄰近大廈使用者及居民的生命安全構成嚴重威脅。

消防處聯同民政處代表以及葵青區防火委員會商討加強地區巡查及監管措施。（消防處Facebook專頁圖片）

消防處採取「零容忍」態度，鼓勵市民遇到可疑情況，例如車輛傳出濃烈油味、路邊擺放懷疑油缸、加油機或電泵，請即時向消防處舉報，包括前往「『油擊』舉報眼」平台，即時上傳相片及影片，或致電「油擊」24小時舉報熱線 5577 9666。