海關搗旺角劏房毒品倉　檢$1300萬毒品　拘持「行街紙」無業男

香港海關昨日（3日）在旺角一住宅大廈劏房單位，搗破一個毒品儲存及分銷中心，共檢獲約31公斤懷疑毒品，種類繁多，包括海洛英、氯胺酮（俗稱K仔）、大麻花、大麻糖果、搖頭丸及大麻油，估計市值共約1,300萬元，行動中，海關拘捕一名33歲持「行街紙」的非華裔男。



海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達交代案件。（梁偉權攝）

海關人員昨日（3日）下午在旺角區進行反毒品行動，發現一名形跡可疑的非華裔男子，急促步入一座住宅大廈。人員隨即監視涉事大廈，並於男子離開大廈時，上前截停搜查。人員在其手持環保袋內，尋獲1.6公斤懷疑大麻花。

該名男子隨即發難，嘗試逃走，人員最終成功將他制服並拘捕。人員其後押解男子到有關劏房單位進行搜查，檢獲約13公斤的懷疑海洛英、12公斤的懷疑氯胺酮、3.6公斤的懷疑大麻花、1.1公斤的懷疑大麻糖果、128粒懷疑搖頭丸、12毫升的懷疑大麻油，以及一批的毒品包裝工具。

據悉，涉事劏房單位租用了數個月，估計最近才開始經營毒品倉。

海關於旺角搗破一個毒品儲存及分銷中心，共檢獲31公斤海洛英、氯胺酮、大麻及搖頭丸，市值1300萬元。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達指，被捕男子33 歲，報稱為無業，持「行街紙」留港。行動已成功搗破了一個在旺角區的毒品儲存以及分銷中心，成功阻止大批毒品流入本地市場。

海關呼籲，無論市民以任何身分留在香港，切勿以身試法，鋌而走險，參與任何販毒活動。販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。