有片｜荔景私家車起火　消防區長滅火筒迅速救熄　網民讚有料到

網上流傳一段消防區長救火片段，一輛停泊在荔景祖堯邨附近的黑色私家車起火，車頭陷入烈火與濃煙之中，一名頭戴白色消防帽、相信是消防區長，冷靜地從消防處私家車的車尾箱拿出滅火筒，迅速將火種撲滅。其臨危不亂且盡忠職守的表現獲讚，網民直呼「最勁係好冷靜帶齊架撐先做嘢！」



消防員立即從車尾箱拿起滅火筒。（Threads：tuamigo.kris影片截圖）

網上流傳片段，顯示近荔景祖堯邨一輛黑色私家車停在路邊，車頭冚掀起，內部正燃起火種並不斷冒煙。此時，前方停泊一輛消防處私家車，一名相信是消防區長迅速從車尾箱取出滅火筒，走向起火車輛噴射灌救。火勢瞬間撲滅，只冒出白煙，一度將該消防區長的身影吞噬，待白煙消散，他走回其車輛執拾裝備離開，影片到此結束。

網民大讚消防區長「最勁係好冷靜帶齊架撐先做嘢！」、「respect 佢經過無扮睇唔到公僕嘅好榜樣」；亦有人估計該名消防區長當時正在當值，「因為佢㗎車係F字頭嘅消防處私家車，當值中有制服有乜出奇」、「有燈有Siren」、「大Sir揸住公司車經過就有嘢做」、「消防果真有料到，兩下搞掂不剛不柔剛剛好」、「大Sir好嘢」。

片段未有說明日期和時間，《香港01》正向消防處查詢。

消防員用滅火筒救火。（Threads：tuamigo.kris影片截圖）

消防員用滅火筒救火，未幾火勢被迅速撲滅。（Threads：tuamigo.kris影片截圖）

白煙遮擋消防員整個身影。（Threads：tuamigo.kris影片截圖）