澳門搗賣淫集團　拘粵港澳三地26人　現役及退休5警收百萬保護費

澳門司警追查7年，昨日（4日）採取聯合掃蕩行動，破獲3個以水療及按摩作掩飾的賣淫集團，拘捕26名澳門、內地及香港人，當中包括3名現役澳門保安部人員、兩名澳門退役警務人員，另有381人被帶返警署協查。案情透過，有司警每月收受20萬澳門幣賄款。



行動於澳門及氹仔區搜查3間桑拿場、5間辦公室等共23個地點，拘捕26名澳門、內地及香港涉案人士，包括一名主腦和25名骨幹。26人被捕人中包括3名的現役澳門保安部隊人員、兩名澳門退休司法警察局人員；381人帶返警署調查，當中包括賣淫女子、顧客、外地僱員、黑工及逾期逗留人士。

賣淫犯罪模式主要是在通過經營桑拿場所，以提供水療、按摩等服務作掩飾，實際上是安排一些女子在桑拿房內為客人提供性服務，並且要他們提供相關的作業用品，包括安全套、漱口水同埋潤滑劑等；每次性交易的金額約為2,000到8,000元澳門幣。桑拿場所會根據女子的國籍、提供的服務而定評級及收費標準，女子每次的性交易可獲得1,000至2,000元澳門幣的肉金。

澳門司警搗賣淫集團，拘粵港澳三地共26人。（澳門廣播電視截圖）

司警稱，在調查資料顯示，相信該犯罪集團由於有執法人員的參與其中，所以他們是有極高的反偵查意識。為了規避警方的執法，涉案的執法人員，包括現役及退役，每當他們收到一些巡查的消息，或者有案件涉及涉案的桑拿場所或者相關人士，會透過秘密通訊聯絡，互相協定及暗語溝通，並設法拆解有關的犯罪事實。

3個犯罪集團分別向上述的保安部隊成員提供不少於47萬澳門幣賄款，兩名退休的司法警察局人員則不少於30萬澳門幣。

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3犯罪組織自2019年起營運 不法得益共逾2.4億澳門幣

司警於昨日（6月4日）進行部署，在犯罪組織成員交收款項時採取行動，即場查獲了有關賄款。同時人員兵分多路在澳門、氹仔3個桑拿場所裡面進行拘捕行動，在3個桑拿場所裡面，拘捕了3名的骨幹成員，檢獲包括安全套、潤滑劑及賣淫女子的工作服等。

在辦公室內拘捕兩名骨幹成員，在桑拿場所裡面檢取賬簿、電腦及賣淫的價目表。而且在23個涉案地點內拘捕了1名犯罪集團主腦及20名骨幹成員。調查資料顯示，3個犯罪組織在2019年至2026年開始營運，不法得益合共約澳門幣2.4億至3.2億元。

一名現役保安部人員每個月大概收取20萬澳門幣，25年至今，他已經收取不少於澳門幣300萬的賄款；另外兩名現役保安部隊人員是在每個月收取不少於15萬港元的賄款，在24年至今，已經收取不少於340萬賄款。另外兩名退役的司警人員是每個月收取不少於14萬澳門幣，2024年至今合共收取不少於320萬的賄款。

司警以有組織犯罪、操控賣淫、瀆職、收受賄賂作不法行為、濫用職權、公務員袒護他人等罪名，將案件及拘留人稍後移交檢察院偵辦。

涉收賣淫集團保護費 三治安警停職法辦

司警昨日公佈一宗有組織操縱賣淫罪案，當中有多名現役及退役執法人員收受巨額保護費，暗中通報巡查情報。治安警察局表示，該局3名警務人員，經司法警察局調查後，已被宣告成為嫌犯及移交檢察院偵辦。

該局對事件表示震驚及痛心，並將全力配合司法警察局及檢察院的調查工作。治安警察局高度重視事件，已對涉事人員開展紀律程序，並對其採取防範性停職措施；同時，將以此為鑑，深刻反省及重新檢視相關權責範圍內的監督機制，堵塞管理漏洞和完善監管措施，堅決防範同類事件再次發生。

此外，該局已即時責令各級人員，必須嚴守法紀、廉潔奉公；並全面加強人員廉潔教育與內部監察。

治安警察局重申，警隊一直致力維護法紀，對人員的紀律及操守有極高要求，對人員違紀違法行為持“零容忍”態度，不論職級高低，定必依法秉公辦理，絕不姑息。