有片｜牛頭角父子疑不忿抄牌　與警口角推撞　同涉阻差辦公被捕

牛頭角今日（5日）發生警民衝突，有貨車男司機及跟車的兒子與警員懷疑因「抄牌」爭執，雙方先發生口角，其後發生身體碰撞，其間有人不斷「爆粗」喝罵警員，並手持手機拍攝，更一度將身分證掟落地、挑釁警員道「執啦！」



最終父子均涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。事件中，兩名警員擦傷手腳送院治理。



起初一男被制服地上，同行者邊罵警員、邊以手機拍攝。（網上影片截圖）

網上流傳兩條事發片段，一名男子被兩名警員制服，按在馬路地上，男子沒有乖乖就範，反而不斷掙扎，兩名警員則與他埋身肉搏在地上糾纏。其間，與他同行的「眼鏡男」蹲在地上，近距離拍攝過程，聲稱「我影X晒」，警民糾纏的位置不時有車輛經過，亦有不少人圍觀。

另一片段顯示，首先被制服的男子雙手已被鎖上手銬，兩警將他拖離車水馬龍的馬路，男子仍然不願合作嘗試反抗，與另一警員一同失平衝仆倒地上 。「眼鏡男」見狀叫罵「𠵱家喺咪咁樣啊？抄個牌」，警員發出口頭警告，「眼鏡男」繼續鬧「我係影你啊，點X樣啊？」，被辱罵警員向同僚伸手取另一個手銬，並透過無線電通訊機要求增援，「眼鏡男」則指「拉（我）吖！」

「眼鏡男」隨後未有收儉，反而繼續夾雜大量粗言穢語謾罵「影X曬你啊，我講粗口有咩問題？」、「死X頭 」。警員要求他出示身份證記錄身份，他其後從斜揹袋掏出證件，直接扔在地上，挑釁警員高叫「執啦！」警員未有照做，「眼鏡男」再罵對方「X你老X」。

「眼鏡男」未有停止錄影，繼續口角期間更用手指「篤」警員膊頭，警員則再次警告，其後將他推到貨車與圍欄空隙，取出手銬嘗試制服，箍着「眼鏡男」頸部將他撲倒地上，其後有前來增援的警員上前協助。「眼鏡男」在地上呼叫「你班阿sir黐X線㗎！」有警員則高聲勸喻他「唔好反抗」，片段告一段落。

事發今日 （5日）下午5時08分，有警員在牛頭角道3號附近進行交通執法，截查一輛停泊路面的中型貨車。貨車65歲男司機及跟車的36歲兒子均拒絕合作，其後更演變成肢體衝突，兩男終被制服，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。