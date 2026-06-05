西九龍一帶Tesla瘋駕　撞警車共3車1警傷　司機遭截停涉藏毒被捕

網上流傳一條影片，顯示一輛白色Tesla私家車停在左線、燈號面前，前方有另一輛私家車，後方則有一輛小巴，左線和右線之間是雙白線，右線則有兩輛警車擋住去路，其中一輛警車更越過前方白線，Tesla多次駛前駛後，撞向右線一輛警車、前方私家車和後方小巴，明顯想突圍而出，多名警員已經下車，一邊喝令對方停止，一邊閃避，防止被撞到，Tesla扭盡越過雙白線，撞向水馬後掉頭逆線駕駛離開。



據了解，事件發生在本周五（5日）晚上大約10時06分，西九龍交通部人員在紅磡道往尖沙咀方向近德康街發現該輛Tesla橫越雙白線，警員要求對方停車，惟Tesla未有按指示停下，並沿公主道往旺角方向駛離，警員於是展開追截，Tesla司機在基堤道和界限街一帶瘋狂駕駛，影片發生在基堤道近界限街往太子道西方向，Tesla拒絕合作突圍而出，逆線往園圃街方向繼續逃去。



警方在區內一帶追查其下落，見到Tesla駛入土瓜灣崇安街23號一棟住宅大廈的停車場，於是截停Tesla和制服26歲朱姓男司機，當時車內沒有乘客，警員在車內檢獲26粒懷疑依托咪酯，朱男報稱住在上址，懷疑承認曾服食依托咪酯，涉嫌「狂亂駕駛」及「管有危險藥物」罪名被捕，他現正被扣留調查。案件交由九龍城警區反三合會行動組跟進。



事件中，有兩人受傷，分別是一名男警務人員手部受傷，另一名33歲朱姓捱撞私家車司機頸部受傷，清醒由救護車送往廣華醫院接受治理。



▼基堤道近界限街撞警車過程▼



Tesla多次駛前駛後，撞向右線警車、前方私家車和後方小巴，明顯想突圍而出。（網上影片截圖）

運輸署同晚11時19分宣布，因道路事故，基堤道（往界限街方向）的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

▼土瓜灣崇安街23號疑犯被捕▼



警員在土瓜灣崇安街23號一棟住宅大廈的停車場調查，本周六（6日）凌晨2時許，被捕司機黑布蒙頭，被帶上警車，返回警署接受調查，涉事Tesla被拖走，可見車頭輕微損毀，車頭右邊車窗出現蜘蛛網狀裂痕，相信遭警員揮警棍敲擊，以便拘捕司機。

被捕司機黑布蒙頭，被帶上警車。（李家傑攝）

+ 2

▼基堤道近界限街事後情況▼



至於基堤道近界限街，有警車被撞花，捱撞私家車跌下車尾泵把，警員在場調查。