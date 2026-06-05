西九龍Tesla毒駕撞多車包括警車　司機遭截停被捕　警員受傷送院

網上流傳一條影片，顯示一輛白色Tesla私家車停在左線、燈號面前，前方有另一輛私家車，後方則有一輛小巴，左線和右線之間是雙白線，右線則有兩輛警車擋住去路，其中一輛警車更越過前方白線，Tesla多次駛前駛後，撞向右線一輛警車、前方私家車和後方小巴，明顯想突圍而出，多名警員已經下車，一邊喝令對方停止，一邊閃避，防止被撞到，Tesla扭盡越過雙白線，撞向水馬後掉頭逆線駕駛離開。



據了解，事件發生在本周五（5日）晚上大約10時06分，警方在黃埔見到該輛Tesla涉嫌觸犯交通違例事項，於是展開追截，Tesla司機在基堤道和界限街一帶瘋狂駕駛，影片發生在基堤道近界限街，Tesla突圍而出，警方在區內一帶追查其下落，見到Tesla駛入土瓜灣崇安街23號一個停車場，於是截停私家車，在車內檢獲至少20粒依托咪酯，男司機年約30歲，住在上址，承認服食依托咪酯，涉嫌「販毒」和「瘋狂駕駛」罪名被捕。



事件中，有兩人受傷，包括警員，由救護車送往廣華醫院接受治理。



Tesla多次駛前駛後，撞向右線警車、前方私家車和後方小巴，明顯想突圍而出。（網上影片截圖）

多名警員已經下車，一邊喝令對方停止，一邊閃避，防止被撞到。（網上影片截圖）

運輸署同晚11時19分宣布，因道路事故，基堤道（往界限街方向）的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

就現場所見，有警車被撞花，捱撞私家車跌下車尾泵把，警員在場調查。