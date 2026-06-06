21歲女墮跨境騙局　赴泰扮被綁架向家人索$440萬　警：已安全返港

一名21歲香港女學生，早前疑墮跨境騙局，誤信假冒內地公職人員指其涉及案件需要受查，被詐騙集團心理操控，按騙徒指示以「海外升學」為藉口要求家人支付140萬元保證金，並前往泰國假扮遭綁架，為騙徒拍下「肉參照」，再向家人索取300萬元贖金。



該女生本月3日已獲泰國警方救出。香港警方今日（6日）表示，警方早前接獲女生的父親報案，指女兒疑被人綁架，港島總區重案組人員接手案件，通報泰國警方協助尋人，泰警其後尋獲女事主，經兩地警方協調後，事主已安全返港。惟約140萬元騙款已被轉走，警方正追查資金流向。



受害者被解救時獨自在酒店內。（紅星新聞）

香港警方表示，本周一（1日）接獲一名男子報案，指懷疑其21歲女兒被人綁架，並接獲勒索信息。案件交由港島總區重案組接手調查。

案情顯示，該名女受害人接獲自稱內地公職人員來電，指她正被調查，並要求她以「海外升學」為藉口，要求其家人將140萬港元存入對方指定的銀行戶口作保證金。其後，女受害人按對方指示，前往泰國假扮被綁架，並把假扮綁架的照片傳予其家人，要求家人再支付300萬港元贖金。

港島總區重案組人員經調查後，懷疑女事主被詐騙，並已自行前往泰國。香港警方隨即按既有機制通報泰國警方。泰國警方其後尋獲該名女受害人。經香港及泰國警方協調後，女受害人已安全返港。

事件中，報案人向對方支付的140萬港元已被轉往本地多個不同銀行戶口。香港警方現正調查涉案戶口及資金流向，案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。