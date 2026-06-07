大角咀兩Telsa相撞　一司機對「K仔」呈陽性反應　涉毒駕藏毒被捕

今日（7日）中午12時許，一輛Telsa Ｍodel Y私家車停泊在大角咀海庭道近奧海城對開位置，期間被後方另一輛Tesla Ｍodel 3撞尾。尾車繼而鏟上行人路。警方及救護車接報到場，據悉肇事30歲姓黃男司機一度拒絕離開車廂，期間表現混亂，經調查後該名男司機未能通過毒理測試，並對氯胺酮（俗稱K仔）呈陽性反應，警方以涉嫌毒駕及藏毒將他拘捕。警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。



警方及救護車接報到場，據悉肇事Tesla Ｍodel 3的30歲姓黃男司機一度拒絕離開車廂，經調查後該名男司機未能通過毒理測試。（黃學潤攝）

一輛Telsa Ｍodel Y沿大角咀海庭道駛往油麻地方向，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝）

一輛Telsa Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾（黃學潤攝）

一輛Telsa Ｍodel Y沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3追尾（黃學潤攝）

一輛Telsa Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3追尾（黃學潤攝）