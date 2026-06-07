大角咀兩Telsa相撞　一司機對「K仔」呈陽性反應　涉毒駕藏毒被捕

今日（7日）中午12時許，一輛Telsa Ｍodel Y私家車停泊在大角咀海庭道近奧海城對開位置，期間被後方另一輛Tesla Ｍodel 3撞尾。尾車繼而鏟上行人路。警方及救護車接報到場，據悉肇事30歲姓黃男司機一度拒絕離開車廂，期間表現混亂，經調查後該名男司機未能通過毒理測試，並對氯胺酮（俗稱K仔）呈陽性反應，警方以涉嫌毒駕及藏毒將他拘捕。警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。
警方及救護車接報到場，據悉肇事Tesla Ｍodel 3的30歲姓黃男司機一度拒絕離開車廂，經調查後該名男司機未能通過毒理測試。（黃學潤攝） 一輛Telsa Ｍodel Y沿大角咀海庭道駛往油麻地方向，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝） 警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝） 警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝） 警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被帶上警車。（黃學潤攝） 一輛Telsa Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾（黃學潤攝） 一輛Telsa Ｍodel Y沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3追尾（黃學潤攝） 一輛Telsa Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3追尾（黃學潤攝） 一輛Telsa Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3追尾（黃學潤攝）