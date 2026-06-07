大角咀兩Tesla相撞　肇事司機涉食「K仔」毒駕　捱撞司機為休班警

今日（7日）中午12時許，一輛Tesla Ｍodel Y私家車，停泊在大角咀海庭道近奧海城對開，期間被後方另一輛Tesla Ｍodel 3撞尾，對方剷上行人路。據了解，肇事30歲姓黃男司機一度拒絕離開車廂，最終未能通過快速口腔液測試，據悉對氯胺酮（俗稱K仔）呈陽性反應，涉嫌「管有危險藥物」及「毒後駕駛」被捕扣查。人員召緝毒犬到場搜查，並在車內檢獲兩支懷疑內含有大麻油的煙槍。



意外中，無辜捱撞的Tesla Ｍodel Y，38歲姓馮男司機頸痛，被送往廣華醫院治理。據了解，他為一名休班警員。案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。

肇事Tesla Ｍodel 3的30歲姓黃男司機，一度拒絕離開車廂，最終未能通過快速口腔液測試，涉嫌「管有危險藥物」及「毒後駕駛」被捕。（黃學潤攝）

一輛Tesla Ｍodel Y沿大角咀海庭道駛往油麻地方向，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被捕，帶上警車。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被捕，帶上警車。（黃學潤攝）

警方召緝毒犬到場搜查毒品，司機隨後被捕，帶上警車。（黃學潤攝）

一輛Tesla Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝）

一輛Tesla Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝）

一輛Tesla Ｍodel S沿大角咀海庭道往油麻地方向行駛，至近奧海城對開位置，被後方另一輛Telsa Ｍodel 3撞尾。（黃學潤攝）