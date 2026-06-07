有片｜元朗男賊偷阿婆袋　施然翻摷棄花槽　熱心男擒人終跪地求饒

元朗朗屏邨於周五（5日）下午發生搶袋案，一名老婦在朗屏邨對開被一名男子搶走手袋，幸得一名熱心男途人出手擒賊，同時拍低影片蒐證，有人竟施然翻摷「戰利品」，甚至棄於花槽，最終跪地求饒。片主事後在Threads發帖透露事件始末，獲網民大讚見義勇為。



影片可見，疑犯為一名滿頭白髮、身形瘦削，身穿白色背心及淺藍色牛仔短褲的男子。（Threads / daaaaarenttl 影片截圖）

帖文提及，片主前往午膳期間，突聞有人高呼「搶嘢」。他隨即協助追截，成功將對方截獲及報警。影片可見，疑犯為一名滿頭白髮、身形瘦削，身穿白色背心及淺藍色牛仔短褲的男子，他被截獲後坐在花槽邊，大模廝樣翻摷「戰利品」，包括一紫色手提電話保護套的夾層，一無所獲後竟施然丟入花叢。

片主捉住疑犯手臂質問：「個電話係咪你㗎？」惟疑犯不予回應。未幾，一名老婦走近稱財物屬其所有，片主即查問：「係咪你㗎阿婆？使唔使幫妳報警？」另一片段則顯示，疑犯向婆婆雙手合十，跪地求饒，「原諒我一次啦。」婆婆則揚手反對，「等差佬拉佢（疑犯）。」

事件引起網民熱議，不少人大讚片主見義勇為，「樓主好人好事，幫阿婆拎返啲錢，值得讚揚！」、「師兄做得正確，捉手唔叉頸」、「師兄你好Man呀！致敬！香港仲有見義勇為嘅人，太感動」。

最後疑犯向婆婆雙手合十，跪地求饒。（Threads / daaaaarenttl 影片截圖）

警方表示，上周五（6月5日）傍晚6時35分接獲報案，指一名姓陳（71歲）老婦，在朗屏邨賀屏樓對開與人聊天期間，被一名男子伺機掠走手袋，內有手提電話、鎖匙及少量現金；一名熱心途人協助截獲。警方趕抵調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕姓郭（65歲）疑犯，交由元朗警區刑事調查隊第10隊跟進。