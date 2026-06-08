深水埗車禍‧天眼│私家車轉彎撞低一人撼地舖　另一女遭夾鐵閘之間

深水埗上周六（6月6日）深夜發生恐怖車禍，一輛私家車剷上行人路撞倒兩名女子，涉事司機竟棄車而逃，所幸兩名女途人雖受傷但仍清醒。事發時的「天眼」影片於昨日（周日/7日）晚上被上傳至社交平台。有網民閱畢片段大感驚訝：「好大仇口喎！追住嚟撞」、「路過的真慘！害人不淺」、「嘩，蓄意謀殺！」。



私家車撞及店舖門閘一刻，一名女子被撞及夾在閘與車頭之間。(網上圖片)

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片段僅短短數秒鐘，可見當時涉事私家車，沿福華街左轉入桂林街。當時行人路上有兩名女子，均撐著雨傘、地面亦可見為反光的濕地；而私家車的煞車燈早在直路時已亮起。

然而，私家車仍以較高車速剷上行人路，先撞及一名女子，繼而車頭撞向一間已打烊電訊公司的鐵閘。由於衝力甚猛，鐵閘被撞時向店內凹陷了一下、私家車則向後反彈：而另一名女子則被撞及，夾在車頭與鐵閘之間。而片段亦顯示，涉事兩名女子疑均看見私家車失控，嘗試走避但不成功，最終被撞傷，所撐的雨傘亦甩手。而片段亦就此完結。

此外，有不少市民將事發後的圖片上載到網上。可見私家車車頭毀爛，救護員則在車頭位置為傷者治理。據了解，事發後涉事司機立即逃離現場、但有途人目擊到事發經過向警方備報，警方正追緝涉事司機歸案，但至今日（8日）凌晨仍未有其下落。

據悉，第一名被撞到的女傷者，經救護員初步治理後拒絕送院；而被夾在鐵閘與車頭的女子，則須由救護員送上擔架床，送院治理。

該輛私家車剷上行人路，車頭損毀，有一名身穿睡衣的女子站在車旁。（Threads@ko.09_322圖片）

警方回覆指，6月6日晚上11時09分，警方接獲報案指，一輛私家車駛至福華街近桂林街時，突然衝上行人路，撞向一間地舖外牆和鐵閘。其中一名53歲鄭姓女子，腳部受傷，清醒由救護車送往明愛醫院接受治理。警方正尋找司機，案件現交由西九龍總區交通意外調查隊跟進。

該輛私家車剷上行人路，車頭損毀，左邊貼住黃色地舖牆身。（Threads@ko.09_322圖片）

女傷者送院治理。（Threads@ko.09_322圖片）